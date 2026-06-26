Psi takođe teško podnose visoke temperature, a šetnja u pogrešno vreme može dovesti do toplotnog udara, dehidracije ili bolnih opekotina šapa.

Veterinari upozoravaju da je tokom toplotnih talasa neophodno prilagoditi svakodnevnu rutinu kako bi ljubimci bezbedno prebrodili najtopliji deo godine.

Šetajte psa rano ujutru ili uveče

Najbezbednije vreme za šetnju je rano ujutru, pre nego što sunce zagreje asfalt, ili uveče kada temperature počnu da opadaju.

Najtopliji deo dana, uglavnom između 10 i 18 časova, trebalo bi izbegavati jer tada postoji najveći rizik od pregrevanja organizma.

Ako pas nerado izlazi iz kuće, brzo počne da dahće ili neprestano traži hlad, to je znak da mu je napolju previše vruće.

Proverite asfalt pre izlaska

Pre nego što krenete u šetnju, uradite jednostavan test.

Prislonite dlan na asfalt i držite ga pet sekundi. Ako je površina prevruća za vašu ruku, prevruća je i za šape vašeg psa, koje mogu zadobiti ozbiljne opekotine.

Voda je obavezna

Na svaku letnju šetnju ponesite flašicu sveže vode i posudu iz koje pas može da pije.

Redovna hidratacija pomaže organizmu da lakše reguliše telesnu temperaturu i smanjuje rizik od pregrevanja.

Ne terajte psa na naporne aktivnosti

Tokom velikih vrućina izbegavajte dugo trčanje, intenzivnu igru i zahtevne fizičke aktivnosti.

Kraće i mirnije šetnje znatno su bezbednije, posebno za štence, starije pse, gojazne ljubimce, kao i brahicefalične rase poput mopseva i buldoga.

Prepoznajte simptome toplotnog udara

Odmah reagujte ako primetite:

jako dahtanje,

obilno slinjenje,

dezorijentisanost,

gubitak ravnoteže,

izrazito crvene ili blede desni,

slabost ili kolabiranje.

Psa odmah sklonite u hlad, rashladite ga hladnom, ali ne ledenom vodom i što pre kontaktirajte veterinara.

Nije problem preskočiti jednu šetnju

Ako su temperature ekstremno visoke, jedna preskočena šetnja neće naškoditi psu.

Umesto izlaska, možete ga zabaviti kod kuće interaktivnim igračkama, skrivanjem poslastica ili kratkim vežbama poslušnosti. Tako će potrošiti energiju, a istovremeno ostati bezbedan.