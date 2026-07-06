Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom. Sastanak će biti održan u 11.00 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Branbić dočekala je danas na aerodromu predsednika Vrhovne rade Ukrajine Ruslana Stefančuka.

- Dočekala sam na aerodromu predsednika Vrhovne Rade Ukrajine Ruslana Stefančuka. Radujem se sutrašnjoj konferenciji zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, koja se organizuje na inicijativu @skupstina.rs i @verkhovna_rada_of_ukraine - napisla je Branbić na društvenoj mreži Instagram.

- Dobro došao u Srbiju, dragi prijatelju! - dodala je Brnabić.