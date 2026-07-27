Novi film Kristofera Nolana „Odiseja“ konačno je stigao u bioskope nakon višemesečnog iščekivanja, a prve reakcije publike uglavnom su veoma pozitivne.

Mnogi gledaoci opisuju film kao spektakl koji ostavlja bez daha, ali gotovo svi koji ga hvale imaju i jednu ozbiljnu zamerku – tvrde da je film previše glasan.

Posebne pohvale dobio je Bil Irvin, koji je glasom i pokretima oživeo Kiklopa. Impozantni lik prikazan je uz pomoć ogromne konstrukcije visoke oko 18 metara. Međutim, upravo zvuk postao je glavna tema komentara na društvenim mrežama.

„Odiseja je najglasniji film koji sam ikada gledao. Iskreno mislim da će mi sluh biti oštećen narednih nekoliko godina. Film je odličan, ali je preglasan“, napisao je jedan korisnik mreže X.

Drugi gledalac imao je slično iskustvo.

„To je ujedno i najglasniji film koji sam ikada gledao. Bože, koliko je bio glasan... čak i previše. Možda zvučim kao matorac, ali bilo je baš GLASNO“, napisao je.

Jedan gledalac je kratko poručio:

„Da li je još nekome projekcija Odiseje bila PREGLASNA? Uši me užasno bole.“

Jedan gledalac priznao je da ima podeljene utiske. Iako smatra da je film fantastičan, ističe da je glasnoća ozbiljno narušila doživljaj.

„Odiseja je bila neverovatna, apsolutno fantastična. ALI bila je prokleto glasna, i to ne na dobar način“, napisao je.

Dodao je da su dijalozi bili prigušeni, zbog čega je morao maksimalno da se koncentriše kako bi razumeo šta likovi govore.

„To je bilo izuzetno teško jer je ostatak filma bio zaglušujuće glasan“, objasnio je.

Pojedinim ljubiteljima filma zasmetalo je i to što je „Odiseja“ u potpunosti snimana 70-milimetarskim IMAX kamerama. Zbog toga publika koja film gleda u običnim bioskopskim salama ne može da vidi kompletnu sliku onako kako je zamišljena.

Iako 70-milimetarski IMAX format zahteva posebno široka bioskopska platna, on pruža znatno jasniju i oštriju sliku, zbog čega ga reditelji poput Nolana sve češće biraju za svoje najveće filmske spektakle. Prema podacima sa IMDb-a, u istom formatu biće snimani i predstojeći filmovi „Dina: Treći deo“ i „Osvetnici: Sudnji dan“, piše Unilad.