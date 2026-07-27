Pojavio se snimak na kome se vidi totalni haos u Skupštini Albanije.

Naime, opozicioni poslanik Agron Šehaj ukrao je poverljivi dokument vezan za vojni sporazum između Albanije i SAD.

Na snimku se vidi kako Šehaj beži s tim dokumentom u ruci, a juri ga sekretarka parlamenta. Da nije ovoliko smešno, bilo bi tužno kada ona, jureći Šehaja, pada niz stepenice.

Na kraju, nameće se logično pitanje, da li je realno da se ova komedija događa u parlamentu zemlje koja se nalazi u najužem krugu favorita za ulazak u Evropsku uniju?!

