Prve scene prikazane su na Comic-Conu u San Dijegu, a potvrđeno je da će svih osam epizoda serije biti dostupno na Prime Videu od 7. oktobra.

Glavnu junakinju, Keri Vajt, tinejdžerku sa telekinetičkim moćima, igra Samer H.Hauel. U kratkom tizeru prikazano je kako Keri pokušava da pronađe svoje mesto među vršnjacima u srednjoj školi, dok se nakratko vidi i scena sa maturske večeri – jednog od najpoznatijih trenutaka iz Kingovog romana.

Nova adaptacija debitantskog romana Stivena Kinga iz 1974. godine radnju premešta u današnje vreme, u kojem se vršnjačko nasilje širi i putem društvenih mreža.

Nakon iznenadne smrti oca, Keri, koja je do tada živela izolovano sa svojom strogo religioznom majkom Margaret, kreće u srednju školu. Tamo postaje žrtva viralnog skandala i pritiska okoline, dok istovremeno otkriva da poseduje moć telekineze.

Prema opisu Amazona, serija kroz osam epizoda proširuje priču iz originalnog romana, produbljuje likove i prikazuje kako niz naizgled bezazlenih odluka vodi ka jednoj katastrofalnoj noći. Istovremeno istražuje granicu između dobrote i okrutnosti i postavlja pitanje da li je Keri heroina, čudovište ili nešto mnogo složenije.

Pored Samer H.Hauel u seriji igra i Samantha Slojan kao Margaret Vajt, Keriina majka. U glumačkoj postavi nalaze se i Siena Agudong, Alison Tornton, Džoel Kulet, Džosi Totah, Artur Conti, Amber Midtander i Metju Lillard.

Majk Flanagan potpisuje scenario, a režirao je četiri od ukupno osam epizoda. Među izvršnim producentima nalazi se i sam Stiven King, piše Amazon.