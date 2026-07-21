Slavni reditelj Kristofer Nolan otkrio je da će proći najmanje tri godine pre nego što se posveti novom filmskom projektu, nakon što ga je rad na epskom ostvarenju "Odiseja" emotivno i fizički iscrpeo.

Gostujući u emisiji „Today“, Nolan je priznao da je produkcija filma bila jedan od najzahtevnijih poduhvata u njegovoj karijeri.

„Definitivno sam dostigao granice sopstvene izdržljivosti, a mislim i svačije izdržljivosti“, rekao je reditelj. „To je Odiseja, naravno da je trebalo da bude teško. Ne bismo radili ovaj posao kako treba da pravljenje filma o Odiseji ne deluje kao ogroman izazov.“

Zahtevna produkcija

Jedna od najvećih tehničkih odluka bila je da ceo film bude snimljen kamerama kompanije IMAX Corporation. Nolan je ispričao da je pre početka snimanja razgovarao sa Ajmaksovim stručnjacima i rekao im:

„Ako ćemo ikada ostvariti san da snimimo ceo film na taj način, onda je to ovaj film. Ovo je Odiseja.“

Iako je produkcija bila izuzetno zahtevna, Nolan ne žali zbog nijedne odluke. U intervjuu za The New York Times naglasio je da veliki filmski studiji moraju više da rizikuju i prestanu da se oslanjaju na već viđene formule.

„Ako vas zaista zanimaju filmovi i istorija kinematografije, jasno je da morate rizikovati da biste uspeli. Najveći rizik je upravo igrati na sigurno“, rekao je Nolan.

Prema njegovim rečima, publika je umorna od stalnog ponavljanja istih ideja i želi nešto novo i drugačije.

Epska adaptacija Homerovog remek-dela

Film Odiseja donosi novu adaptaciju čuvenog antičkog epa Odiseja Priča prati kralja Odiseja i njegovo dugo i opasno putovanje kući nakon pobede Grka u Trojanskom ratu.

Glavnu ulogu tumači Met Dejmon, a u velikoj glumačkoj postavi nalaze se i Tom Holland, Zendaja, En hatavej, Robert Patison.

Nolanov sledeći film tako neće stići brzo — reditelj koji je poznat po ambicioznim projektima poput „Početka“, „Interstelara“ i „Openhajmera“ sada će, po svemu sudeći, uzeti dužu pauzu nakon jednog od najizazovnijih filmova svoje karijere, piše Variety.