Studio Paramount ubrzano radi na nastavku kultnog filma „Dani groma“ (Days of Thunder).

Prema pisanju holivudskih medija, reditelj Džonatan Levin nalazi se u završnim pregovorima da preuzme režiju novog ostvarenja sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi.

Tom Kruz će se vratiti ulozi legendarnog NASCAR vozača Koula Trikla, koju je prvi put igrao u filmu iz 1990. godine. Osim što će ponovo stati pred kamere, Kruz će biti i producent zajedno sa Džerijem Brukhajmerom, koji je producirao i originalni film. Plan je da upravo „Dani groma 2“ budu njegov sledeći veliki filmski projekat.

Izbor Džonatana Levina za reditelja nije slučajan. Paramount mu je ukazao veliko poverenje nakon izuzetno pozitivnih reakcija na probnim projekcijama njegovog novog sportskog filma „Mr. Irrelevant“, u kojem glavnu ulogu igra Dejvid Korensvet. Film bi u bioskope trebalo da stigne za Božić.

Originalni „Dani groma“ ponovo su spojili Toma Kruza i reditelja Tonija Skota, sa kojim je prethodno snimio veliki hit „Top Gun“. Iako nije dostigao isti komercijalni uspeh, film je vremenom stekao kultni status među ljubiteljima automobilskih trka.

U njemu je Kruz tumačio mladog i neustrašivog vozača Koula Trikla, koji se probija kroz svet NASCAR trka, suočava se sa opasnim sudarima, zaljubljuje se i na kraju osvaja prestižnu trku Daytona 500.

Pored Kruza, u originalnom filmu igrali su i Robert Duval, Nikol Kidman, Keri Elves i Rendi Kvejd.

Scenario je napisao Vil Stejpls, a radnja nastavka za sada se drži u strogoj tajnosti, piše Hollywood Reporter.