21.00 RTS1

Ja volim Srbiju

Zahvaljujući raspoloženim takmičarima, kapitenima i publici u studiju, ove nedelje vaš omiljeni kviz ličiće at-mosferom na muzičke Olimpijske igre. Plavi tim čine: pevač, koji svojom emocijom "odmah spušta bilo čiji gard" - Dule Lušin, zatim harizmatična dama, divnog osmeha pevačica Nataša Stević i frontmen jednog od najpopularnijih modernih bendova u Srbiji - "Čegi & braća blues band", Stefan Čeganjac. Crvenom timu neće biti lako da im pariraju ali se neće predati bez ferplej borbe: dama sa divnom bojom glasa Tijana Milenković, kao i njene kolege - pevači Filip Kićanović i Aleksej Sivc. Kapiteni timova su Nele Karajlić i Nenad Okanović, a voditelj kviza "Ja volim Srbiju" je Stefan Po-pović.

12.30 RTS1

Princeza Jelisaveta Karađorđević - Za stolom sa Apostolom

Zašto su 27. marta 1941. pučisti razmišljali da ubiju kneza Pavla i njegovu porodicu? Zbog čega je njen otac, regent Jugoslavije, zabranio da se prisluškuje britanska ambasada koja je spremala njegovo svrgavanje? Kako je tokom jednog dana, od princeze postala pepeljuga? I da li zato piše bajke? Zašto su kneza Pavla izdali Englezi i Srbi? Zašto ona misli da je parola "Bolje grob nego rob", oterala u smrt milion Srba i kako je to predvideo Pavle? Zbog čega još čuva potpis Vinstona Čerčila, političkog dželata njene porodice? Zašto je postala buntovnica, kako je ostavila Ričarda Bartona pred venčanje? Zbog čega je ona poslednja žena koju je pozvao predsednik Džon Kenedi pred odlazak u Dalas? Kako joj je šef arhive Britanske tajne službe predao kompletnu arhivu o 27. martu? Zbog čega nije prenoćila u Belom dvoru od 1941. godine? Zašto bi volela da se u drugom životu sretnu njen otac i Tito? Zašto rođaka i jedna od najbližih prijateljica britanskog kralja Čarlsa Trećeg, živi na četvrtom spratu, u zgradi bez lifta? Zašto se vratila u Srbiju pred rat? Šta kriju Karađorđevići? Zašto je zapalila sveću Obrenovićima? O sukobu dinastija, o srpsko-srpskim podelama, o Don-aldu Trampu, o njenim brakovima, o ćerki Katarini Oksenberg i seriji "Dinastija", o svetskom džet setu i Bajlonijevoj pijaci. Zašto njen dlan krije poslednje ju-goslovenske tajne? Kakvu skrivenu moć poseduje narodna princeza? Od koga je pre nekoliko dana dobila pismo iz Bakingemske palate? Zašto joj je pred smrt bivši ministar kulture Braca Petković jedini priznao da zna gde je rols-rojs njenog oca, ali da je opasno za sve ako to otkrije. Životni intervju jedne od najlepših i najmisterioznijih žena svog vremena u čijoj se sudbini ogleda devet decenija javne i tajne istorije Srbije.

23.00 Prva

Pad Olimpa

Majk Baning je vođa tajnih agenata koji čuvaju američkog predsednika Bendžamina Ašera i garantuju za sigurnost prve američke porodice. Za vreme povrat-ka sa skupljanja priloga za kampanju, predsednikovo vozilo sleće s mosta i Baning uspeva da spase predsednika, ali ne i prvu damu. Osamnaest meseci kasnije Baning je smenjen i radi u sedištu državne blagajne. Za vreme sastanka Ašera i premijera Severne Koreje, teroristi koje predvodi Kang Jeonsak napadaju Belu kuću sa svih strana i osvajaju je. Uloge: Džerard Batler, Aron Ekhart, Morgan Friman, Andžela Baset.