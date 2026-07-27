22.15 B92

Pogled sa neba

Pukovnica Ketrin Pauel vodi tajnu misiju hvatanja terorističke grupe koja živi u sigurnoj kući u Najrobiju, u Keniji. Kad Pauelova sazna da teroristička grupa planira da sprovede samoubilački napad, njena misija je sada njihovo ubistvo. Stiv Vots pronalazi sigurnu kuću i pripremi sve za njeno uništenje, ali tada shvati da se devetogodišnja devojčica nalazi u njoj. Pukovnica Pauel sada mora da donese važnu odluku. Da li će uništiti kuću, teroriste i devetogodišnju devojčicu u njoj, ili ne? Uloge: Gevin Hud, Helen Miren, Alan Riman.

23.30 Prva

Ubistvo i margarite

Usamljeni plaćeni ubica Džulijan Nobl i prodavac koga je napustila sreća, Deni Rajt, neočekivano se udružuju posle slučajnog upoznavanja u baru u Meksiku. Šest meseci kasnije, kada se na Denijevim vratima pojavi samoproklamovani „onaj koji olakšava muke“ očajnički tražeći pomoć, Deni i njegova supruga ostaju šokirani... ali i zaintrigirani. Dvojica prijatelja kreću u najuzbudljiviju avanturu koju je Deni ikad doživeo, ali i prema najkritičnijem ubistvu koje je Džulijan ikada morao da izvede. Uloge: Pirs Brosnan, Greg Kinir, Houp Dejvis.

21.55 RTS1

Miris dunja

Zahvaljujući prijateljstvu sa nacistima, sarajevski biznismen se brzo bogati tokom Drugog svetskog rata. Međutim, njegova opčinjenost jednom Jevrejkom, imaće katastrofalne posledice. Uloge: Mustafa Nadarević, Ljiljana Blagojević, Irfan Mensur, Boro Stjepanović.