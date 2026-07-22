Film "Odiseja" vodi gledaoce kroz Maroko, Grčku, Italiju, Island i Škotsku.

Film je sniman čak 91 dan tokom 2025. godine, a gotovo sve scene nastale su na stvarnim lokacijama – na otvorenom moru, planinama, pećinama i plažama.

U Škotskoj su guste šume Moraja poslužile kao dom divovskim Lajstrigoncima, dok je Itaka oživela na ostrvu nedaleko od Sicilije.

„Na kraju snimanja svi smo bili potpuno iscrpljeni, više nego na bilo kom filmu koji sam ranije radio“, rekao je Nolan. . „Svaka lokacija na ovom filmu bila je među najzahtevnijima na kojima sam ikada snimao.“

Itaka – ostrvo Favinjana, Sicilija

Dom Odiseja i Penelope, koji je u filmu prikazan kao raskošna palata opsednuta prosiocima, sniman je delom u studiju u Los Anđelesu, a delom na italijanskom ostrvu Favinjana, zapadno od Sicilije.

Spoljašnjost palate snimana je kod srednjovekovnog zamka Castello di Santa Caterina, do kojeg su glumci i filmska ekipa svakodnevno pešačili gotovo 300 metara uzbrdo – ili stizali helikopterom.

„Lokacija je bila potpuno nepraktična, ali kada smo stigli na vrh i ugledali pogled, odmah smo znali da je to Odisejev dom“, prisetio se Nolan.

Troja – Ait Ben Hadou, Maroko

Jedno od najpoznatijih filmskih sela na svetu ponovo je postalo kulisa velikog spektakla.

U utvrđenom selu Ait Ben Hadou, koje datira iz 11. veka, Nolan je podigao ogromnu repliku drevne Troje sa više od 2.000 statista.

Filmski grad prostirao se na više od jednog hektara i uključivao monumentalni 48 metara visok Hram Atene.

Trojanski konj – Esauira, Maroko

Scene sa čuvenim Trojanskim konjem snimane su na peščanim plažama Esauire, grada na atlantskoj obali Maroka.

Nolan je ovu ideju nosio još od početka 2000-ih, kada je kratko bio povezan sa filmom „Troja“, ali ju je tek sada realizovao.

U filmu upravo odavde Odisej i njegovi ljudi isplovljavaju ka domu.

Esauira je poznata po opuštenoj atmosferi, istorijskoj medini i odličnim uslovima za jedrenje na dasci. Posetioci mogu jahati konje duž plaže ili istraživati živopisne pijace.

Pećina Kiklopa – Mesenija, Grčka

Pećina u kojoj Odisej susreće Kiklopa Polifema snimana je u Nestorovoj pećini, iznad čuvene plaže Voidokilija na Peloponezu.

Iako sama pećina nije otvorena za posetioce, čitav kraj obiluje lokalitetima iz grčke mitologije.

Zemlja Lajstrigonaca – Kulbin šuma, Škotska

Gusta borova šuma Kulbin Forest, na obali zaliva Moraj, pretvorena je u dom divovskih Lajstrigonaca koji napadaju Odisejevu flotu.

Ova impresivna prirodna oblast nalazi se oko sat vremena vožnje od Invernesa i jedna je od najlepših prirodnih lokacija na severoistoku Škotske.

Osim šume, u okolini se nalaze istorijski zamkovi, poznate destilerije viskija i dramatična obala Moraja.

Kirkina kuća – zamak Findlater, Škotska

Veštica Kirka, koju u filmu igra Samanta Morton, živi u ruševinama dramatično smeštenim na litici iznad mora.

Te scene snimane su kod zamka Findlater, oko 100 kilometara od Invernesa.

Ruševine se nalaze na litici visokoj oko 15 metara i predstavljaju zaštićeno arheološko nalazište, pa posetioci mogu da ih razgledaju sa obližnjeg vidikovca.

Had – Island

Najneobičnije lokacije u filmu nalaze se na Islandu.

Crne vulkanske plaže poslužile su kao podzemni svet Had, dok je Odisejev brod bio usidren u obližnjoj luci .

Na ovom delu snimanja učestvovalo je oko 1.000 ljudi, uključujući 450 lokalnih statista, Meta Dejmona, Zendaju i Eliota Pejdža.

„Od početka sam znao da upravo islandski pejzaži treba da predstavljaju Had. Što dalje Odisej putuje ka severu, to je dalje od svog doma na Itaci“, objasnio je Nolan.

Ovaj deo Islanda poznat je po nestvarnim crnim plažama, vulkanskim pejzažima i spektakularnim predelima, piše Time Out.