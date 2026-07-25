RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

09.55 Svečanost povodom završetka školovanja kadeta Vojne akademija i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, prenos iz kasarne „General Jovan Mišković“ na Banjici

11.10 Šarenica

11.55 Obrazovne vinjete

12.00 Dnevnik

12.30 Svet.Uživo

13.30 Svaki tata

13.45 Džozef želi da hoda

14.00 Porodične priče

14.35 Put pobednika

15.00 Vesti

15.15 TV lica: In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet

16.00 Vesti

16.15 Srećni Ljudi, igrana serija

16.55 VarLjivo leto 68, film

18.25 Kvadratura kruga

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni Ljudi, igrana serija

20.55 Superpotera

21.55 Heroji Halijarda, film

00.20 Vesti

00.35 Šarenica

02.05 Put pobednika

02.30 Dnevnik

03.05 Superpotera, kviz

04.00 TV lica In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet

04.40 Obrazovne vinjete

04.55 Srećni Ljudi, igrana serija

05.40 Verski kalendar

TV lica ... kao sav normalan svet: In memoriam Olivera Katarina 15.15 RTS1

Olivera Katarina, glumica i pevačica koja je postala svetski poznata posle filma "Skupljači perja" i koncerta u pariskoj Olimpiji u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" govori o karijeri, uspesima, ali i životu koji je bio sasvim drugačiji od onog kako su doživljali njenu slavu i popularnost. U znak sećanja na poznatu umetnicu emitujemo intervju u kome je u jednom danu potpisivala autobiografiju, učestvovala na radničkom protestu i zapevala na Kalenićevoj pijaci opisujući sebe kao večito dete.

RTS2

06.25 Verski kalendar

06.35 Datum

06.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Porodica u divLjini

08.55 Na slovo na slovo

09.25 Pustolov (2007)

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Naši susreti: Čuvar Nemanjičke loze

11.45 Naši susreti: Put uspeha

12.00 Dozvolite…

12.30 Mesto za nas

13.00 Studio znanja

13.50 Obrazovne vinjete

13.55 Eko perspektive

14.20 Ekologeri

14.40 Puls prirode

15.05 Eko minijature

15.30 Koncert grupe „Legende“

16.20 Velika iluzija

16.55 Vrtoglavica, film (svi)

19.00 Još jedna tura, film (svi)

21.05 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, Ljubavi i emocije

22.10 Alijenista. serija

23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec letnjnih predstava romantičnih/komičnih narativa: ‘‘BogojavLjenska noć‘‘

00.45 Beogradski džez festival – Big bend RTS i Alan Brodbent

02.00 Festivali na RTS (Kan 2025): „Da“, film (svi)

04.50 Studio znanja

Najava

TV Teatar: Bogojavljenska noć 23.00 RTS2

Ova tipična Šekspirova komedija koja pretresa pitanja ljubavi, strasti i čežnje, ali i stranputica na bodljikavom putu njihovog ostvarivanja, u prvom planu istražuje odnos između polova, kao i složenu problematiku pola i roda. Ona je u predstavi izazovno rešena izborom glumaca koji igraju Violu i Sebastijana, androgenih izgleda, čime se intrigantno istražuje nepostojanost i relativizam rodnih identiteta. Scenska radnja je opojno razigrana i precizno vođena, uz naglašene karikaturalne osobenosti likova, koji uspešno provociraju gledaoca. Dramske delove bitno upotpunjuju i muzički segmenti, pesme koje se vešto uživo izvode, suptilno pojačavajući doživljaj Šekspirove umršene i katarzične radnje. Uloge: Milorad Mandić, Olga Odanović, Anita Mančić, Katarina Marković, Miloš Vlalukin, Branislav Platiša, Sena Đorović

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autor i voditelj Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autor i voditelj Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik, emisija

06.25 Ekskluziv, emisija

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

16.00 Dadilja sa sela, igrana serija

17.00 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv, emisija

19.25 Nećete verovati, emisija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

22.15 U tuđoj koži, emisija

23.15 Zvezde Granda, muzički program

03.15 Žikina šarenica

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva

Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Urgentni centar, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa, autorka i voditeljka Dragana Radosavljević

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Pevaj brate, igrana serija

20.00 Svemirci su krivi za sve, film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Aviondžije, serija

02.00 Nemirni, igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Ovog vikenda gledaoce emisije „Prva klasa“ na B92 od 13.00 očekuje ekskluzivna priča iz srca Vrnjačkog karnevala, jednog od najlepših letnjih događaja u Srbiji. Voditeljka i autorka emisije Dragana Radosavljević razgovara sa jednim od najvoljenijih regionalnih izvođača – Sašom Matićem, koji u emotivnom intervjuu govori o životu, muzici, publici i emocijama koje ga prate na svakom koncertu. Pored iskrenog razgovora, gledaoci će imati priliku da uživaju u atmosferi spektakularnog koncerta i najlepšim hitovima Saše Matića, koje je zajedno sa njim pevala mnogobrojna publika u Vrnjačkoj Banji. Ne propustite jedinstvenu televizijsku priču ispunjenu muzikom, emocijama i nezaboravnom atmosferom.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

12.05 TV Šopingmanija

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

00.00 Vesti

00.10 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

09.57 Svečanost povodom završetka školovanja kadeta VMA i Medicinskog fakulteta VMA, prenos iz Kasarne „General Jovan Mišković“ na Banjici

11.07 Čudesni život, dokumentarni program

11.34 Feliks, igrana serija

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.00 Srcem kroz Srbiju: Apatin, najlepša obala Srbije

13.38 Moja priča - Radoslav Kremenović

14.02 To su bili dani - TV kabare

15.05 Leto za velike stvari, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.25 Vere i zavere, igrana serija

18.15 Tv šifonjer, dokumentarni

18.30 Sa druge strane, zabavni program

19.00 Sportski objektiv, sportski program

19.30 TV dnevnik

20.05 Samo kraj sveta, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Povest o ljubavi - Sveti Sava

22.57 Prijatelji zauvek, zabavni program

23.46 Dug moru, igrana serija

00.35 Leto za velike stvari, igrani film

02.29 Samo kraj sveta, igrani film

Najava

Samo kraj sveta 20.05 RTV1

Nakon dvanaest godina odsustva, uspešni pisac Luj vraća se porodičnoj kući sa namerom da najbližima saopšti važnu vest. Međutim, susret koji je trebalo da donese iskren razgovor pretvara se u niz prećutanih emocija, starih zamerki i nesporazuma koji su se godinama taložili. Dok se u porodičnom domu smenjuju tenzija, nostalgija i trenuci nežnosti, svaki razgovor otkriva koliko je teško izgovoriti ono što je zaista važno. Između bliskosti i udaljenosti, ljubavi i ogorčenosti, Luj i njegova porodica suočavaju se sa pitanjima koja su predugo ostajala bez odgovora. Film „To je samo kraj sveta“ donosi snažnu i intimnu porodičnu dramu o neuspeloj komunikaciji, prolaznosti života i složenim odnosima među najbližima, u režiji Ksavijera Dolana, uz izuzetne glumačke interpretacije.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Po vašem izboru

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Bračni trougao, serija

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Senka prošlosti, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Senka prošlosti, serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, igrana serija

02.00 Radio Happy

03.50 Provodadžija

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.00 Klan, domaća igrana serija

08.05 Klan, domaća igrana serija

09.10 Klan, domaća igrana serija

10.15 Parker, igrani film

12.10 Elitne ubice, igrani film

14.10 Neprijatelj pred vratima, igrani film

15.55 Dani gneva, igrani film

17.55 Striptiz, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Kazino, igrani film

01.10 Strava u ulici Brestova 6, igrani film

Najava

Parker 10.15 Superstar

Parkera profesionalnog lopova u poslednjoj pljački prevare njegovi partneri i ostave ga da umre. Ali, on uspeva da preživi i traži pomoć od svoje bivše bande u Floridi.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom, emisija

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8, emisija

10.00 Crni Gruja, serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, serija

17.00 Reci 8, emisija

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 97 minuta, film

00.55 Urgentni centar, serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Sjaj u očima, film

11.40 Groznica ljubavi, film

14.00 Blic zdravlje podkast

14.50 Šortkast

15.40 Scena

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Kontra kadar

18.10 Veruj u ljubav podkast

19.05 Metar moga sela

19.30 Elif, serija

20.25 Šeherezada, serija

22.15 Mi nismo anđeli 3, film

23.50 Veruj u ljubav podkast

00.40 Balkanskom ulicom

UNA TV

10.45 Žikina dinastija, domaći film

12.20 Ubica mekog srca, film

14.05 Memoari jedne gejše, film

16.45 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan, info

19.00 Balkanske misterije: Tajni grad Karađorđevića

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.15 Isterivači duhova, film

23.20 Sakupljač kostiju, film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 ABS šou

11.00 Ugovor, igrani film

13.00 Plava porodica, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Divna Milovanović

17.00 S.P.U.K., film

19.00 Mobil auto, emisija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3

22.15 Hype intervju - Milica Ristić

23.00 Bolji život, film

01.00 Aviondžije, serija

Cinemania

08.00 Pod lupom, igrani film

10.10 Džejms Vajt, igrani film

11.35 Merkat manor priča počinje

12.50 Marš pingvina 2 sledeći korak

14.15 Plagijator, film

15.55 Drugačiji otac, igrani film

17.50 Veruj mi, film

19.15 Staljinova smrt, igrani film

21.00 Dobro vreme, igrani film

22.40 Džejms Vajt, igrani film

00.05 Tragač, film

01.30 To je samo kraj sveta, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.05 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

18.30 Stav regiona Sarajevo

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Puls planete

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Džejmi u Italiji

13.00 Miljuška u Japanu

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijeve povoljne gozbe

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Pru i Rupi: Kuvaj pametno, baci manje

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva

21.00 Po kuva u Maleziji

Star Movies

05.05 Vatrena zemlja, igrani film

06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film

06.25 Čarobnjakova priča, igrani film

08.25 Doktor Ti i sve njegove žene, igrani film

11.00 Sumrak saga: Pomračenje, igrani film

13.35 Pokajanje, film

16.05 10 života, igrani film

17.55 Kuća velike mame, igrani film

20.00 Klik, igrani film

22.10 Sjajni govornici, igrani film

Star Life

06.00 Kako sam upoznala vašeg oca

06.20 Ljubavni život

06.45 Vatrogasna stanica 19

07.35 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Više od mašte, igrani film

13.50 Kako sam upoznala vašeg oca

14.15 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

20.00 Uhvati ritam, igrani film

22.10 911

23.05 911