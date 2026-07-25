RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
09.55 Svečanost povodom završetka školovanja kadeta Vojne akademija i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, prenos iz kasarne „General Jovan Mišković“ na Banjici
11.10 Šarenica
11.55 Obrazovne vinjete
12.00 Dnevnik
12.30 Svet.Uživo
13.30 Svaki tata
13.45 Džozef želi da hoda
14.00 Porodične priče
14.35 Put pobednika
15.00 Vesti
15.15 TV lica: In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet
16.00 Vesti
16.15 Srećni Ljudi, igrana serija
16.55 VarLjivo leto 68, film
18.25 Kvadratura kruga
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni Ljudi, igrana serija
20.55 Superpotera
21.55 Heroji Halijarda, film
00.20 Vesti
00.35 Šarenica
02.05 Put pobednika
02.30 Dnevnik
03.05 Superpotera, kviz
04.00 TV lica In memoriam Olivera Katarina… kao sav normalan svet
04.40 Obrazovne vinjete
04.55 Srećni Ljudi, igrana serija
05.40 Verski kalendar
TV lica ... kao sav normalan svet: In memoriam Olivera Katarina 15.15 RTS1
Olivera Katarina, glumica i pevačica koja je postala svetski poznata posle filma "Skupljači perja" i koncerta u pariskoj Olimpiji u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" govori o karijeri, uspesima, ali i životu koji je bio sasvim drugačiji od onog kako su doživljali njenu slavu i popularnost. U znak sećanja na poznatu umetnicu emitujemo intervju u kome je u jednom danu potpisivala autobiografiju, učestvovala na radničkom protestu i zapevala na Kalenićevoj pijaci opisujući sebe kao večito dete.
RTS2
06.25 Verski kalendar
06.35 Datum
06.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Porodica u divLjini
08.55 Na slovo na slovo
09.25 Pustolov (2007)
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Naši susreti: Čuvar Nemanjičke loze
11.45 Naši susreti: Put uspeha
12.00 Dozvolite…
12.30 Mesto za nas
13.00 Studio znanja
13.50 Obrazovne vinjete
13.55 Eko perspektive
14.20 Ekologeri
14.40 Puls prirode
15.05 Eko minijature
15.30 Koncert grupe „Legende“
16.20 Velika iluzija
16.55 Vrtoglavica, film (svi)
19.00 Još jedna tura, film (svi)
21.05 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, Ljubavi i emocije
22.10 Alijenista. serija
23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec letnjnih predstava romantičnih/komičnih narativa: ‘‘BogojavLjenska noć‘‘
00.45 Beogradski džez festival – Big bend RTS i Alan Brodbent
02.00 Festivali na RTS (Kan 2025): „Da“, film (svi)
04.50 Studio znanja
Najava
TV Teatar: Bogojavljenska noć 23.00 RTS2
Ova tipična Šekspirova komedija koja pretresa pitanja ljubavi, strasti i čežnje, ali i stranputica na bodljikavom putu njihovog ostvarivanja, u prvom planu istražuje odnos između polova, kao i složenu problematiku pola i roda. Ona je u predstavi izazovno rešena izborom glumaca koji igraju Violu i Sebastijana, androgenih izgleda, čime se intrigantno istražuje nepostojanost i relativizam rodnih identiteta. Scenska radnja je opojno razigrana i precizno vođena, uz naglašene karikaturalne osobenosti likova, koji uspešno provociraju gledaoca. Dramske delove bitno upotpunjuju i muzički segmenti, pesme koje se vešto uživo izvode, suptilno pojačavajući doživljaj Šekspirove umršene i katarzične radnje. Uloge: Milorad Mandić, Olga Odanović, Anita Mančić, Katarina Marković, Miloš Vlalukin, Branislav Platiša, Sena Đorović
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autor i voditelj Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autor i voditelj Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik, emisija
06.25 Ekskluziv, emisija
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
16.00 Dadilja sa sela, igrana serija
17.00 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv, emisija
19.25 Nećete verovati, emisija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
22.15 U tuđoj koži, emisija
23.15 Zvezde Granda, muzički program
03.15 Žikina šarenica
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva
Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Urgentni centar, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa, autorka i voditeljka Dragana Radosavljević
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Pevaj brate, igrana serija
20.00 Svemirci su krivi za sve, film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Aviondžije, serija
02.00 Nemirni, igrana serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
Ovog vikenda gledaoce emisije „Prva klasa“ na B92 od 13.00 očekuje ekskluzivna priča iz srca Vrnjačkog karnevala, jednog od najlepših letnjih događaja u Srbiji. Voditeljka i autorka emisije Dragana Radosavljević razgovara sa jednim od najvoljenijih regionalnih izvođača – Sašom Matićem, koji u emotivnom intervjuu govori o životu, muzici, publici i emocijama koje ga prate na svakom koncertu. Pored iskrenog razgovora, gledaoci će imati priliku da uživaju u atmosferi spektakularnog koncerta i najlepšim hitovima Saše Matića, koje je zajedno sa njim pevala mnogobrojna publika u Vrnjačkoj Banji. Ne propustite jedinstvenu televizijsku priču ispunjenu muzikom, emocijama i nezaboravnom atmosferom.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
12.05 TV Šopingmanija
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
00.00 Vesti
00.10 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
09.57 Svečanost povodom završetka školovanja kadeta VMA i Medicinskog fakulteta VMA, prenos iz Kasarne „General Jovan Mišković“ na Banjici
11.07 Čudesni život, dokumentarni program
11.34 Feliks, igrana serija
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.00 Srcem kroz Srbiju: Apatin, najlepša obala Srbije
13.38 Moja priča - Radoslav Kremenović
14.02 To su bili dani - TV kabare
15.05 Leto za velike stvari, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.25 Vere i zavere, igrana serija
18.15 Tv šifonjer, dokumentarni
18.30 Sa druge strane, zabavni program
19.00 Sportski objektiv, sportski program
19.30 TV dnevnik
20.05 Samo kraj sveta, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Povest o ljubavi - Sveti Sava
22.57 Prijatelji zauvek, zabavni program
23.46 Dug moru, igrana serija
00.35 Leto za velike stvari, igrani film
02.29 Samo kraj sveta, igrani film
Najava
Samo kraj sveta 20.05 RTV1
Nakon dvanaest godina odsustva, uspešni pisac Luj vraća se porodičnoj kući sa namerom da najbližima saopšti važnu vest. Međutim, susret koji je trebalo da donese iskren razgovor pretvara se u niz prećutanih emocija, starih zamerki i nesporazuma koji su se godinama taložili. Dok se u porodičnom domu smenjuju tenzija, nostalgija i trenuci nežnosti, svaki razgovor otkriva koliko je teško izgovoriti ono što je zaista važno. Između bliskosti i udaljenosti, ljubavi i ogorčenosti, Luj i njegova porodica suočavaju se sa pitanjima koja su predugo ostajala bez odgovora. Film „To je samo kraj sveta“ donosi snažnu i intimnu porodičnu dramu o neuspeloj komunikaciji, prolaznosti života i složenim odnosima među najbližima, u režiji Ksavijera Dolana, uz izuzetne glumačke interpretacije.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Po vašem izboru
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Bračni trougao, serija
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Senka prošlosti, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Senka prošlosti, serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, igrana serija
02.00 Radio Happy
03.50 Provodadžija
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.00 Klan, domaća igrana serija
08.05 Klan, domaća igrana serija
09.10 Klan, domaća igrana serija
10.15 Parker, igrani film
12.10 Elitne ubice, igrani film
14.10 Neprijatelj pred vratima, igrani film
15.55 Dani gneva, igrani film
17.55 Striptiz, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Kazino, igrani film
01.10 Strava u ulici Brestova 6, igrani film
Najava
Parker 10.15 Superstar
Parkera profesionalnog lopova u poslednjoj pljački prevare njegovi partneri i ostave ga da umre. Ali, on uspeva da preživi i traži pomoć od svoje bivše bande u Floridi.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom, emisija
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8, emisija
10.00 Crni Gruja, serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, serija
17.00 Reci 8, emisija
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 97 minuta, film
00.55 Urgentni centar, serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Sjaj u očima, film
11.40 Groznica ljubavi, film
14.00 Blic zdravlje podkast
14.50 Šortkast
15.40 Scena
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Kontra kadar
18.10 Veruj u ljubav podkast
19.05 Metar moga sela
19.30 Elif, serija
20.25 Šeherezada, serija
22.15 Mi nismo anđeli 3, film
23.50 Veruj u ljubav podkast
00.40 Balkanskom ulicom
UNA TV
10.45 Žikina dinastija, domaći film
12.20 Ubica mekog srca, film
14.05 Memoari jedne gejše, film
16.45 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan, info
19.00 Balkanske misterije: Tajni grad Karađorđevića
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.15 Isterivači duhova, film
23.20 Sakupljač kostiju, film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 ABS šou
11.00 Ugovor, igrani film
13.00 Plava porodica, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Divna Milovanović
17.00 S.P.U.K., film
19.00 Mobil auto, emisija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3
22.15 Hype intervju - Milica Ristić
23.00 Bolji život, film
01.00 Aviondžije, serija
Cinemania
08.00 Pod lupom, igrani film
10.10 Džejms Vajt, igrani film
11.35 Merkat manor priča počinje
12.50 Marš pingvina 2 sledeći korak
14.15 Plagijator, film
15.55 Drugačiji otac, igrani film
17.50 Veruj mi, film
19.15 Staljinova smrt, igrani film
21.00 Dobro vreme, igrani film
22.40 Džejms Vajt, igrani film
00.05 Tragač, film
01.30 To je samo kraj sveta, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.05 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
18.30 Stav regiona Sarajevo
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Puls planete
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Džejmi u Italiji
13.00 Miljuška u Japanu
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijeve povoljne gozbe
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Pru i Rupi: Kuvaj pametno, baci manje
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Sunčana ostrva
21.00 Po kuva u Maleziji
Star Movies
05.05 Vatrena zemlja, igrani film
06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film
06.25 Čarobnjakova priča, igrani film
08.25 Doktor Ti i sve njegove žene, igrani film
11.00 Sumrak saga: Pomračenje, igrani film
13.35 Pokajanje, film
16.05 10 života, igrani film
17.55 Kuća velike mame, igrani film
20.00 Klik, igrani film
22.10 Sjajni govornici, igrani film
Star Life
06.00 Kako sam upoznala vašeg oca
06.20 Ljubavni život
06.45 Vatrogasna stanica 19
07.35 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Više od mašte, igrani film
13.50 Kako sam upoznala vašeg oca
14.15 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
20.00 Uhvati ritam, igrani film
22.10 911
23.05 911
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