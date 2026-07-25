10.00 RTS1

Svečanost povodom završetka školovanja kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, prenos



U prve oficirske činove Vojske Srbije biće promovisano 130 kadeta – 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole. Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Najbolji kadeti Vojne akademije su Predrag Đuričić – prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović – prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević – prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić. Komentator Lazar Janović.

12.30 RTS1

Svet: Uživo

Nova moć, stari strah - od veštačke inteligencije do ivice Armagedona

Ilon Mask tvrdi da bi veštačka inteligencija za pet godina mogla da nadmaši ukupnu ljudsku inteligenciju, a da ljudi za deset godina možda više neće imati stvarnu kontrolu nad njom. Da li nas čeka doba obilja ili svet u kojem će odluke od najvećeg značaja donositi sistemi koje više ne razumemo? Uz državnike sve češće sede i čelnici tehnoloških giganata. Ko koga danas poziva za sto? Dok SAD i Kina ograničavaju pristup najnaprednijim modelima, veštačka inteligencija sve više postaje pitanje bezbednosti, međunarodnog prava i državnog suvereniteta. Ko postavlja granice i mogu li pravila da prate njen razvoj? O veštačkoj inteligenciji, sajber bezbednosti, odgovornosti privatnih kompanija i državama koje sve više zavise od tehnologije koju ne kontrolišu u potpunosti razgovaramo sa Goranom Sandićem, istraživačem na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Sat sudnjeg dana pokazuje 85 sekundi do ponoći. U trenutku nove trke u naoružanju, italijanski fizičar Karlo Roveli, profesor na Univerzitetu Eks–Marsej, govori o svojoj novoj knjizi "85 sekundi do ponoći", „otrovnom poklonu“ koji su fizičari dali čovečanstvu i liderima koji svet ne uspevaju da odmaknu od ivice nuklearnog Armagedona. U Rimu je usvojena deklaracija kojom se traži da veštačka inteligencija nikada ne dobije poslednju reč o upotrebi nuklearnog oružja. Može li ljudska kontrola ostati stvarna ako algoritam procenjuje pretnju, bira informacije i određuje koliko vremena ostaje za odluku? Vlada Đorđe Meloni približava se posleratnom rekordu po dugovečnosti, dok protesti u Bolonji ponovo otkrivaju političke i društvene podele u Italiji. Kako se Melonijeva pozicionirala u Evropi, koliko je promenila italijansku politiku i šta je ostalo od njenog posebnog odnosa sa Donaldom Trampom? Iz Italije govori Gabriele Karer, novinar i spoljnopolitički komentator portala Linkiesta.

22.00 Superstar

Kazino

Sem „Ejs“ Rotstin je stručnjak za kockanje koga čikaška mafija postavlja na čelo luksuznog kazina u Las Vegasu tokom sedamdesetih godina. Njegov zadatak je da vodi posao i obezbedi nesmetan protok novca za mafijaške bosove, u čemu mu pomaže dugogodišnji prijatelj i uterivač dugova Niki Santoro. Međutim, Ejsov savršeno organizovani svet počinje da se ruši kada se zaljubi u glamuroznu prevarantkinju Džindžer, dok Nikijeva sve veća pohlepa i nasilno ponašanje privlače pažnju FBI-ja i prete da unište čitavu imperiju. Uloge: Robert de Niro, Šeron Stoun, Džo Peši, Džejms Vuds, Don Rikls.

22.00 RTS1

Heroji Halijarda

Do sada neispričana ratna priča o tragici jednog vremena, o herojstvu i beznađu, o prijateljstvu, žrtvovanju i plemenitosti, o ljubavi i dobroti… U proleće 1944, pred kraj Drugog svetskog rata, u jednom srpskom selu u toku je najveća pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota u istoriji vazduhoplovstva, poznata kao "Operacija Halijard“. U pozadini ovog istorijskog događaja odvija se priča o tri brata Jovića i njihovoj porodici, razapetoj između suprotstavljenih ideologija. Dok se Mirko bori u odredima Jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten se pridružio partizanima. Ilija, najmlađi muški naslednik koga otac želi da sačuva, rastrzan je između dve strane. Saga o njima i njihove individualne tragične sudbine predstavljaju paradigmu srpske nacionalne tragedije, bratoubilaštva i ideoloških raskola, koji ceo jedan narod odvode u sunovrat. Uloge: Petar Božović, Žarko Laušević, Radovan Vujović, Nela Mihailović