Hrvatska policija uhapsila je dvojicu stranih državljana osumnjičenih da su organizovali krijumčarenje migranata koji su prethodno ilegalno ušli u zemlju.

Akcija je sprovedena na području Sisačko-moslavačke županije, gde su policijski službenici sprečili dva odvojena pokušaja krijumčarenja ljudi.

Kako je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, uhapšeni su dvadesetdevetogodišnji državljanin Srbije i šezdesetogodišnji državljanin Italije.

Njih dvojica su zaustavljeni u petak, 24. jula, u odvojenim policijskim kontrolama — jedan na području Topuskog, a drugi u okolini Gline.

Tokom kontrole policija je u njihovim vozilima pronašla strane državljane za koje je utvrđeno da su hrvatsku granicu prešli nezakonito.

Prema rezultatima kriminalističke istrage, osumnjičeni su migrante prevozili uz prethodno dogovorenu novčanu naknadu.

Protiv njih je podneta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo protivzakonitog ulaska, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugim državama članicama Evropske unije ili zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Za ovo krivično delo predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina, dok su kazne strože ukoliko je tokom prevoza bio ugrožen život migranata i mogu iznositi od tri do 12 godina zatvora.

Nakon završene istrage, obojica osumnjičenih su uz krivične prijave predata pritvorskom nadzorniku.

Prema migrantima koji su zatečeni u vozilima, sprovedene su dalje procedure u skladu sa hrvatskim zakonima koji regulišu status stranaca i međunarodnu zaštitu.

Index.hr.