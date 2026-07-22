Jedan od najupečatljivijih filmova s početka 21. veka svakako je „Troja“ (2004), u kojem su glavne uloge tumačili Bred Pit, Erik Bana, Piter O'Tul i Orlando Blum.

Film je ostao upamćen po brojnim spektakularnim scenama, a među njima se posebno izdvaja čuveni Trojanski konj – drvena konstrukcija, statua konja pomoću koje su Grci uspeli da se neprimećeno uvuku u Troju i na kraju osvoje grad.

Mnogi su se pitali šta se dogodilo sa ovim konjem nakon snimanja filma. Jedan korisnik mreže X podsetio je na to da se ova statua danas nalazi u Turskoj.

Naime, na profilu Following Hadrian, objavljeno je da se ovaj čuveni filmski rekvizit danas nalazi u turskom gradu Čanakale, u blizini antičke Troje.

„Ova maketa Trojanskog konja korišćena je u holivudskom filmu "Troja" (2004), a danas dominira obalom Čanakalea. Producenti filma poklonili su je gradu Čanakaleu, domovini Troje“, navodi se u objavi.

Danas je Trojanski konj jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija grada, gde posetioci mogu iz neposredne blizine da vide rekvizit koji je postao jedan od simbola slavnog filma.