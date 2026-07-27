Kao jedan od najistaknutijih stvaralaca epohe romantizma, Jakšić je kroz pero i četkicu oblikovao dela koja su ostala trajan deo kulturnog identiteta Srbije. Rođen na današnji dan 1832. godine u Srpskoj Crnji, Đura Jakšić ostavio je neizbrisiv trag kako u književnosti, tako i u likovnoj umetnosti.

Njegove pesme, među kojima se izdvajaju „Otadžbina“, „Veče“, „Na Liparu“, „Ponoć“, „Mila“, i danas se ubrajaju u najznačajnija dela srpske poezije, dok njegova slikarska ostvarenja, poput „Devojke u plavom“, „Kneza Lazara“ i „Noćne straže“, svedoče o snažnom umetničkom izrazu i svojim temama, koloritom i kontrastima predstavljaju prave primere romantizma u slikarstvu.

Negujući sećanje na velikane čije stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije, Belgrade Waterfront i putem svetlosnih projekcija na najvišoj zgradu u Srbiji i regionu nastavlja da odaje priznanje ličnostima koje su obeležile našu istoriju, umetnost i kulturu. Snimak projekcije možete pogledati i na zvaničnoj Instagram stranici Kule Beograd.