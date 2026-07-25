Arena Premium 1
09.00 FIFA SP Finale: Španija - Argentina
10.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički
13.00 Fudbal Ruska liga: Dinamo - Krila Sovjetov
15.15 Fudbal Akron - Zenit Ruska liga
17.30 Fudbal Ruska liga: Fakel - Dinamo Makhačkala
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: OFK Beograd - Radnik
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled takmičenja
00.15 Fudbal: River Plate - Barakas Central
Arena Premium 2
06.30 Odbojka: Best of polufinalista 3
09.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1
11.00 Odbojka: Best of polufinalista 4
13.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2
15.00 Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala 1. dan
17.00 Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala 2. dan
20.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnički - Čukarički
23.30 Fudbal Brazilska liga: Atletiko Paranainse - Internacional
01.30 Fudbal Brazilska liga: Vasko da Gama – Mirasol
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled
08.30 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1
10.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
11.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20
17.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 2
18.00 Formula E: Tokio, Trka 1
19.00 Mačevanje: Hong Kong, Dan 1
20.00 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2
22.30 Mačevanje: Hong Kong, Dan 1
Komentari (0)