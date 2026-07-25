Arena Premium 1

09.00  FIFA SP Finale: Španija - Argentina

10.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Radnički

13.00  Fudbal Ruska liga: Dinamo - Krila Sovjetov

15.15  Fudbal Akron - Zenit Ruska liga

17.30  Fudbal Ruska liga: Fakel - Dinamo Makhačkala

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: OFK Beograd - Radnik

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled takmičenja

00.15  Fudbal: River Plate - Barakas Central

 

Arena Premium 2

06.30  Odbojka: Best of polufinalista 3

09.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1

11.00  Odbojka: Best of polufinalista 4

13.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2

15.00  Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala 1. dan

17.00  Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala 2. dan

20.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnički - Čukarički

23.30  Fudbal Brazilska liga: Atletiko Paranainse - Internacional

01.30  Fudbal Brazilska liga: Vasko da Gama – Mirasol

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled

08.30  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1

10.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20

17.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 2

18.00  Formula E: Tokio, Trka 1

19.00  Mačevanje: Hong Kong, Dan 1

20.00  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2

22.30  Mačevanje: Hong Kong, Dan 1