Letnja turistička sezona donosi pune apartmane i kuće za odmor, ali i brojne izazove za domaćine. Iako većina gostiju poštuje pravila i ostavlja dobar utisak, vlasnici smeštaja kažu da se pojedine navike iz godine u godinu ponavljaju i često im zadaju najviše problema.

Na društvenim mrežama i forumima mnogi domaćini podelili su iskustva i otkrili koje situacije ih najviše frustriraju tokom sezone, ali i kako se većina njih može izbeći jednostavnom komunikacijom.

Dolazak pre vremena i kasna odjava

Jedna od najčešćih zamerki odnosi se na goste koji dolaze nekoliko sati pre zvaničnog vremena prijave, očekujući da će apartman već biti spreman.

Domaćini objašnjavaju da je vreme za prijavu određeno kako bi imali dovoljno vremena da očiste i pripreme smeštaj nakon prethodnih gostiju, pa raniji dolazak često nije moguće organizovati.

Sličan problem nastaje i prilikom odlaska. Kada se gosti bez prethodnog dogovora zadrže duže od predviđenog vremena za odjavu, dolazi do kašnjenja u čišćenju i pripremi apartmana za nove goste, što može poremetiti raspored tokom cele sezone.

Prijavite ako se nešto ošteti

Većina domaćina ističe da im nije problem ako se tokom boravka slučajno polomi čaša, tanjir ili neki drugi predmet.

Mnogo više ih, kažu, nervira kada gost pokušava da sakrije štetu ili oštećenje otkriju tek nakon odlaska. Iskrena prijava omogućava da se problem brzo reši bez neprijatnosti za obe strane.

Nered ostavlja loš utisak

Iako se od gostiju ne očekuje detaljno čišćenje apartmana pre odlaska, domaćini smatraju da je pristojno ostaviti osnovni red.

Na listi najčešćih problema nalaze se:

pune kese smeća koje nisu iznete,

prljavo posuđe,

ostaci hrane,

neuredne prostorije.

Takve situacije dodatno otežavaju pripremu smeštaja za naredne goste.

Više gostiju nego što je prijavljeno

Još jedna česta zamerka odnosi se na dovođenje dodatnih osoba koje nisu navedene prilikom rezervacije.

Osim što to može predstavljati bezbednosni problem, povećavaju se i troškovi vode, struje i održavanja, a u mnogim slučajevima krše se i pravila smeštaja.

Pušenje uprkos zabrani i nepotrebno rasipanje energije

Među stvarima koje domaćini često izdvajaju nalaze se i:

pušenje u apartmanu uprkos zabrani,

glasna okupljanja do kasno u noć,

pomeranje nameštaja bez vraćanja na mesto,

ostavljanje uključenog klima-uređaja dok gosti satima nisu u smeštaju.

Ipak, gotovo svi vlasnici apartmana naglašavaju da su ovakve situacije izuzetak, a ne pravilo. Većina turista poštuje kućni red i iza sebe ostavlja uredan smeštaj.

Domaćini poručuju da se najveći broj nesporazuma može izbeći jednostavnom komunikacijom. Kratka poruka ako kasnite, prijava eventualne štete i poštovanje osnovnih pravila dovoljan su način da i gosti i domaćini sa odmora ponesu samo pozitivna iskustva.