Arena Premium 1
09.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto
11.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled takmičenja
13.00 1 na 1
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale
15.30 FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
16.00 Fudbal Ruska liga: Lokomotiv - Ahmat
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda - Vojvodina
21.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan
23.00 Teme do Arene - Stefan Mitrović
23.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona
00.30 Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors
Arena Premium 2
06.30 OdbojkaLiga Nacija (Ž): Polufinale 1
08.00 Košarka Eurobasket U20: Slovenija - Francuska, polufinale
09.45 Košarka Eurobasket U20: Španija - Srbija, polufinale
11.30 Košarka Eurobasket U20: Srbija - Slovenija, finale
13.30 Fudbal Ruska liga: Orenburg - Rostov
16.30 Fudbal Švajcarska liga: Sankt Galen - Cirih
18.30 Fudbal Ruska liga Rubin - Krasnodar
20.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnički 1923 - Železničar
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto
00.30 Fudbal Brazilska liga: Palmeiras - Atletiko Mineiro
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Mačevanje: Hong Kong, Dan 1
09.00 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2
10.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled
11.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 2
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20
12.50 Formula E: Tokio, Trka 2
14.15 Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 3
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20
16.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
20.30 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
22.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 2
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