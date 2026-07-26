Arena Premium 1

09.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto

11.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled takmičenja

13.00  1 na 1

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale

15.30  FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

16.00  Fudbal Ruska liga: Lokomotiv - Ahmat

19.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda - Vojvodina

21.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan

23.00  Teme do Arene - Stefan Mitrović

23.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona

00.30  Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors

 

Arena Premium 2

06.30  OdbojkaLiga Nacija (Ž): Polufinale 1

08.00  Košarka Eurobasket U20: Slovenija - Francuska, polufinale

09.45  Košarka Eurobasket U20: Španija - Srbija, polufinale

11.30  Košarka Eurobasket U20: Srbija - Slovenija, finale

13.30  Fudbal Ruska liga: Orenburg - Rostov

16.30  Fudbal Švajcarska liga: Sankt Galen - Cirih

18.30  Fudbal Ruska liga Rubin - Krasnodar

20.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnički 1923 - Železničar

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto

00.30  Fudbal Brazilska liga: Palmeiras - Atletiko Mineiro

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Mačevanje: Hong Kong, Dan 1

09.00  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2

10.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled

11.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 2

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20

12.50  Formula E: Tokio, Trka 2

14.15  Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 3

15.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20

16.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

20.30  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

22.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 2