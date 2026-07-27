RTS 1
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.50 Lov i ribolov
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni Ljudi, igrana serija
16.55 Eko minijature
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni Ljudi, igrana serija
20.55 Fantastična planeta
21.55 Miris dunja, film
23.35 Dnevnik
00.00 Kulturni dnevnik
00.15 Pidžama za dvoje, film
02.05 Dinastija, serija
02.45 Dnevnik 2, r
03.20 Azija
04.10 Lov i ribolov
04.40 Gastronomad
Najava
Miris dunja 21.55 RTS1
Zahvaljujući prijateljstvu sa nacistima, sarajevski biznismen se brzo bogati. Međutim, njegova opčinjenost jednom Jevrejkom, imaće katastrofalne posledice. Uloge: Mustafa Nadarević, Ljiljana Blagojević, Irfan Mensur, Boro Stjepanović.
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.55 MajmunoLjupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.50 Čitalište,čitate li šta
10.00 Deveto vanredno zasedanje Narodne Skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos (program zavisi od trajanja prenosa)
11.20 Život sa muzikom
11.45 Naučni intervju
12.30 Obrazovne vinjete
12.35 Eko minijature
12.40 E-TV
13.05 Mesto za nas
13.30 O Ljubavi i gađenju
14.00 Mačak pod šlemom, film
15.35 Ženski raj, serija
16.20 Za stolom sa Apostolom
17.20 Život sa muzikom
17.55 Barkod
18.20 Andre Riju: Koncert na ostrvu cveća Mainau
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Azija
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Metamorfoze: Frank Kastrof
22.10 Čitati Lolitu u Teheranu, film
23.55 Jeloustoun, serija
02.15 Gorka osveta, serija
03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.10 Za stolom sa Apostolom
04.10 Život sa muzikom
04.35 Naučni intervju
Najava
Čitati Lolitu u Teheranu 22.10 RTS2
Ekranizacija memoara Azar Nafisi donosi istinitu priču o profesorki književnosti u Iranu tokom revolucije koja, usred cenzure i verskog ekstremizma, okuplja sedam najboljih studentkinja da bi zajedno uronile u svet zabranjenih klasičnih književnih dela. Uloge: Golšifteh Farahani, Zar Amir Ebrahimi, Mina Kavani.
PINK
05.00 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou
Najava
Odbačena 20.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, igrana serija
11.45 Prokuvaj sa Bokijem
12.10 Dadilja sa sela, serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka našeg života, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Na mestu zločina sa Mašanom
23.30 Ubistvo i margarite, igrani film
01.25 Pad Olimpa, igrani film
03.15 Najbolji san, igrana serija
Najava
Ubistvo i margarite 23.30 Prva
Usamljeni plaćeni ubica Džulijan Nobl i prodavac koga je napustila sreća, Deni Rajt, neočekivano se udružuju posle slučajnog upoznavanja u baru u Meksiku. Uloge: Pirs Brosnan, Greg Kinir, Houp Dejvis.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.01 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92, informativni program
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.04 Presek
20.05 48 sati svadba
21.04 Presek
21.05 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Pogled sa neba, igrani film
00.00 Presek
00.01 Teorije zavera
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Danijela i Milorad iz Rakovca kod Beočina. Njihova ljubavna priča počela je na poslu, gde su se upoznali kao kolege. Kada je Danijela otišla u Nemačku, počeli su svakodnevno da se dopisuju, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Dogovorili su se da zajedno dočekaju Novu godinu, kada su se prvi put i poljubili, a Milorad je iste večeri zaprosio Danijelu. Danas imaju ćerkicu Anđelu i žive mirnim porodičnim životom. Iako su prošli kroz težak period i gubitak trudnoće, ostali su jedno uz drugo i iz svega izašli još jači. Njihovo venčanje zato nije početak zajedničkog života, već kruna ljubavi i porodice koju su već izgradili. Na B92 oog ponedeljka i utorka od 20.05 očekuje vas epizoda puna emocija, porodičnih trenutaka i svadbenih priprema. Zajedno idemo u Rakovac, na obronke Fruške gore, dok će Danijela uz pomoć svojih ćerki birati venčanicu i dekoraciju, a Milorad savršeno odelo. Može li ljubav da pobedi daljinu? Kako ih je jedna novogodišnja noć zauvek spojila? I hoće li za samo 48 sati uspeti da organizuju venčanje o kojem su sanjali?
Happy
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Senka prošlosti, serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Velika porodica, igrana serija
02.00 Radio Happy
Najava
Posle ručka15.00 Happy
Format emisije istražuje fenomene iz svakodnevnog života – od analiza ekonomskih i globalnih kriza, preko porodičnih odnosa, pa sve do socioloških izazova.
HYPE TV
07.00 City Hype, info
08.00 Mahalske priče - gost: Armin Omerović
09.00 Mobil auto
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Adamov greh, film
13.00 City Hype, info
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Chit chat gost: Nevena Debelica
16.00 Peti leptir, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, info
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 OPA šou; gosti: Tijana Milovanov, Grigorije Jakšić, DJ Dmitri i Maja Drljača
23.30 S' one strane, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Makedonski ubavini
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata, serija
24 KITCHEN
12.00 Meri Beri: Sigurni recepti
13.00 Džejmi u Italiji
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijevi gastronomski izleti
16.30 Prijatno
17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Meri Beri: Sigurni recepti
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 Džudi Lav
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Veče sa Ketrin
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Maksima
22.55 Svi vole Rejmonda
23.50 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
06.45 Kuća na jugu, igrani film
08.20 Trezor, film
10.55 Zveri južnih divljina, film
12.25 Dani pred nama, film
13.55 Kerol, film
15.50 Na udaru, film
17.30 Kuća na jugu, igrani film
19.05 Carstvo ubica, igrani film
21.00 Megin plan, igrani film
22.35 Trezor, igrani film
00.05 Supervojnik, igrani film
01.35 Vita i Virdžinija, igrani film
SUPERSTAR
06.00 12 reči, domaća igrana serija
06.55 12 reči, domaća igrana serija
07.50 Velika frka, domaći film
09.20 Dvostruka igra, film
12.00 Akvamen, film
14.25 Otpisani, domaći igrani film
15.55 Ja sam legenda, igrani film
17.40 Profesionalci u akciji, igrani film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Pedeset nijansi sive, igrani film
00.20 Pobesneli Maks, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Plavuša, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
10.55 Balkanskom ulicom
12.25 Šortkast
13.10 Elif, igrana serija
14.10 Domaćica
14.35 Blic zdravlje Podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Šortkast
19.25 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Kontra kadar
23.55 Azbuka našeg života, igrana serija
00.45 Administrator, igrana serija
02.15 Na terapiji
03.05 Scena
03.25 Azbuka našeg života, igrana serija
04.25 Sjaj u očima, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Dekade
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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