RTS 1

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.50 Lov i ribolov

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni Ljudi, igrana serija

16.55 Eko minijature

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni Ljudi, igrana serija

20.55 Fantastična planeta

21.55 Miris dunja, film

23.35 Dnevnik

00.00 Kulturni dnevnik

00.15 Pidžama za dvoje, film

02.05 Dinastija, serija

02.45 Dnevnik 2, r

03.20 Azija

04.10 Lov i ribolov

04.40 Gastronomad

Najava

Miris dunja 21.55 RTS1

Zahvaljujući prijateljstvu sa nacistima, sarajevski biznismen se brzo bogati. Međutim, njegova opčinjenost jednom Jevrejkom, imaće katastrofalne posledice. Uloge: Mustafa Nadarević, Ljiljana Blagojević, Irfan Mensur, Boro Stjepanović.

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.55 MajmunoLjupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.50 Čitalište,čitate li šta

10.00 Deveto vanredno zasedanje Narodne Skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos (program zavisi od trajanja prenosa)

11.20 Život sa muzikom

11.45 Naučni intervju

12.30 Obrazovne vinjete

12.35 Eko minijature

12.40 E-TV

13.05 Mesto za nas

13.30 O Ljubavi i gađenju

14.00 Mačak pod šlemom, film

15.35 Ženski raj, serija

16.20 Za stolom sa Apostolom

17.20 Život sa muzikom

17.55 Barkod

18.20 Andre Riju: Koncert na ostrvu cveća Mainau

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Azija

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Metamorfoze: Frank Kastrof

22.10 Čitati Lolitu u Teheranu, film

23.55 Jeloustoun, serija

02.15 Gorka osveta, serija

03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.10 Za stolom sa Apostolom

04.10 Život sa muzikom

04.35 Naučni intervju

Najava

Čitati Lolitu u Teheranu 22.10 RTS2

Ekranizacija memoara Azar Nafisi donosi istinitu priču o profesorki književnosti u Iranu tokom revolucije koja, usred cenzure i verskog ekstremizma, okuplja sedam najboljih studentkinja da bi zajedno uronile u svet zabranjenih klasičnih književnih dela. Uloge: Golšifteh Farahani, Zar Amir Ebrahimi, Mina Kavani.

PINK

05.00 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou

Najava

Odbačena 20.30 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, igrana serija

11.45 Prokuvaj sa Bokijem

12.10 Dadilja sa sela, serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka našeg života, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Na mestu zločina sa Mašanom

23.30 Ubistvo i margarite, igrani film

01.25 Pad Olimpa, igrani film

03.15 Najbolji san, igrana serija

Najava

Ubistvo i margarite 23.30 Prva

Usamljeni plaćeni ubica Džulijan Nobl i prodavac koga je napustila sreća, Deni Rajt, neočekivano se udružuju posle slučajnog upoznavanja u baru u Meksiku. Uloge: Pirs Brosnan, Greg Kinir, Houp Dejvis.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.01 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92, informativni program

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.04 Presek

20.05 48 sati svadba

21.04 Presek

21.05 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Pogled sa neba, igrani film

00.00 Presek

00.01 Teorije zavera

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Danijela i Milorad iz Rakovca kod Beočina. Njihova ljubavna priča počela je na poslu, gde su se upoznali kao kolege. Kada je Danijela otišla u Nemačku, počeli su svakodnevno da se dopisuju, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Dogovorili su se da zajedno dočekaju Novu godinu, kada su se prvi put i poljubili, a Milorad je iste večeri zaprosio Danijelu. Danas imaju ćerkicu Anđelu i žive mirnim porodičnim životom. Iako su prošli kroz težak period i gubitak trudnoće, ostali su jedno uz drugo i iz svega izašli još jači. Njihovo venčanje zato nije početak zajedničkog života, već kruna ljubavi i porodice koju su već izgradili. Na B92 oog ponedeljka i utorka od 20.05 očekuje vas epizoda puna emocija, porodičnih trenutaka i svadbenih priprema. Zajedno idemo u Rakovac, na obronke Fruške gore, dok će Danijela uz pomoć svojih ćerki birati venčanicu i dekoraciju, a Milorad savršeno odelo. Može li ljubav da pobedi daljinu? Kako ih je jedna novogodišnja noć zauvek spojila? I hoće li za samo 48 sati uspeti da organizuju venčanje o kojem su sanjali?

Happy

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Senka prošlosti, serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Velika porodica, igrana serija

02.00 Radio Happy

Najava

Posle ručka15.00 Happy

Format emisije istražuje fenomene iz svakodnevnog života – od analiza ekonomskih i globalnih kriza, preko porodičnih odnosa, pa sve do socioloških izazova.

HYPE TV

07.00 City Hype, info

08.00 Mahalske priče - gost: Armin Omerović

09.00 Mobil auto

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Adamov greh, film

13.00 City Hype, info

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Chit chat gost: Nevena Debelica

16.00 Peti leptir, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, info

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 OPA šou; gosti: Tijana Milovanov, Grigorije Jakšić, DJ Dmitri i Maja Drljača

23.30 S' one strane, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Makedonski ubavini

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

24 KITCHEN

12.00 Meri Beri: Sigurni recepti

13.00 Džejmi u Italiji

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijevi gastronomski izleti

16.30 Prijatno

17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Meri Beri: Sigurni recepti

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 Džudi Lav

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Veče sa Ketrin

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Maksima

22.55 Svi vole Rejmonda

23.50 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

06.45 Kuća na jugu, igrani film

08.20 Trezor, film

10.55 Zveri južnih divljina, film

12.25 Dani pred nama, film

13.55 Kerol, film

15.50 Na udaru, film

17.30 Kuća na jugu, igrani film

19.05 Carstvo ubica, igrani film

21.00 Megin plan, igrani film

22.35 Trezor, igrani film

00.05 Supervojnik, igrani film

01.35 Vita i Virdžinija, igrani film

SUPERSTAR

06.00 12 reči, domaća igrana serija

06.55 12 reči, domaća igrana serija

07.50 Velika frka, domaći film

09.20 Dvostruka igra, film

12.00 Akvamen, film

14.25 Otpisani, domaći igrani film

15.55 Ja sam legenda, igrani film

17.40 Profesionalci u akciji, igrani film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Pedeset nijansi sive, igrani film

00.20 Pobesneli Maks, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Plavuša, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

10.55 Balkanskom ulicom

12.25 Šortkast

13.10 Elif, igrana serija

14.10 Domaćica

14.35 Blic zdravlje Podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Šortkast

19.25 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.10 Kontra kadar

23.55 Azbuka našeg života, igrana serija

00.45 Administrator, igrana serija

02.15 Na terapiji

03.05 Scena

03.25 Azbuka našeg života, igrana serija

04.25 Sjaj u očima, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Dekade

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča