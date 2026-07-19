Novi film Kristofera Nolana, "Odiseja", konačno je stigao u bioskope i odmah izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Dok jedni hvale spektakularnu ekranizaciju Homerovog epa, drugi se zabavljaju na račun filma, glumačke ekipe i Nolanove poznate opsesije velikim formatima.

Radnja filma prati desetogodišnje putovanje Odiseja, kralja Itake i junaka čuvenog grčkog epa koji se nakon Trojanskog rata pokušava vratiti kući. Nolan je za ovu adaptaciju okupio impresivnu holivudsku postavu, pa tako glavnu ulogu tumači Met Dejmon kao Odisej, En Hatavej igra njegovu suprugu Penelopu, dok je Tom Holand u ulozi njihovog sina Telemaha.

U filmu se pojavljuju i Robert Patinson kao Antinoj, Zendaja kao boginja Atena, Šarliz Teron kao Kalipsa, Lupita Njongo kao Helena Trojanska, kao i Džon Berntal, Beni Safdi, Džon Leguizamo, Himeš Patel, Samanta Morton, Mia Got, Eliot Pejdž i Bil Irvin.

Društvene mreže "eksplodirale" od memova

Čim su prvi gledaoci izašli iz bioskopa, "Odiseja" je postala glavna tema na mreži X. Najviše pažnje privukle su šale na račun IMAX kamera kojima je film sniman, ali i činjenice da mnogi gledaoci neće imati priliku da dožive pun efekat velikog platna.

Naravno, nije moglo da prođe ni bez šala o čuvenom Trojanskom konju.

Posebno je mnoge nasmejala činjenica da Met Dejmon ponovo igra lika koji očajnički pokušava da se vrati kući. Korisnici su se prisetili njegovih ranijih uloga i šalili se da je glumac "ponovo izgubljen na putu kući".

"Vozim se dva i po sata da gledam 'Odiseju' u IMAX-u i, u duhu filma, putem nazad ću se verovatno izgubiti", napisao je jedan korisnik.

"Nolan bi i frižider pretvorio u bioskop"

Dok su neki šaljivo preterivali u hvaljenju filma, drugi su nastavili da se šale na račun Nolanove ljubavi prema ogromnim formatima i posebnom filmskom iskustvu.

Internetom su kružile fotografije na kojima je "Odiseja" navodno prikazana na frižiderima, starim telefonima i drugim neobičnim ekranima, uz komentare da je to "upravo način na koji je Nolan zamislio gledanje filma".

"Kako je Nolan zamislio – on je pravi vizionar", napisao je jedan korisnik uz fotografiju frižidera sa ekranom.

Drugi je objavio sliku starog Nokijinog telefona uz poruku:

"Gledaću 'Odiseju' onako kako je Nolan zamislio."

Iako su mnoge reakcije bile šaljive, jedno je jasno – "Odiseja" je već postala jedan od najkomentarisanijih filmova godine, a internet je još jednom pokazao da nijedan veliki holivudski projekat ne može da prođe bez svoje doze memova, piše indy.