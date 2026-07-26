RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom

13.30 Veterinarska misija

14.00 Sat

14.45 Gastronomad

15.05 Vesti

15.20 Srećni Ljudi, igrana serija

16.00 Vesti

16.10 Valter brani Sarajevo, film

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.25 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni Ljudi, igrana serija

20.55 Ja volim Srbiju

22.20 Jeloustoun, serija

23.10 Dnevnik

23.30 Velika iluzija

00.10 Sat

00.55 Šarenica

02.40 Dnevnik 2

03.15 Sasvim prirodno

03.40 Znanje imanje

04.40 Gastronomad

Najava

Ja volim Srbiju 20.55 RTS1

Zahvaljujući raspoloženim takmičarima, kapitenima i publici u studiju, ove nedelje vaš omiljeni kviz ličiće atmosferom na muzičke Olimpijske igre. Kapiteni timova su Nele Karajlić i Nenad Okanović, a voditelj je Stefan Popović.

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.25 Slagalica

08.50 Svaki tata

09.05 Džozef želi da hoda

09.20 Porodične priče

09.50 Vaterpolo: Svetski kup, super finale (Sidnej), prenos

11.10 E-TV

11.35 U susret snovima (na znakovnom jeziku)

12.05 Verski mozaik Srbije

12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.15 Romanipen

13.35 Pozdrav iz EU

13.40 U susret snovima

14.10 Boka pomorska: Marko Vojnović (1732-1807)

14.50 Obrazovne vinjete: Društvene nauke

14.55 Prevaspitani

15.15 Pozdrav iz EU

15.25 Eko minijature

15.30 Edu global

15.50 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

16.30 TV teatar: Ciklus – mesec letnjih predstava, romantičnih/komičnih narativa: „BogojavLjenska noć“

18.10 Treniraj budi zdrav

18.35 Žene u sportu

19.05 Heroji Halijarda, film

21.25 Volim klasiku

22.20 Alijenista, serija

23.10 Specijalno vaspitanje, film

00.55 ŽeLjko Vasić: Da pređemo na ti

02.10 Pozdrav iz EU

02.15 Vaterpolo: Svetski kup, super finale (Sidnej)

03.30 Treniraj budi zdrav

03.55 Žene u sportu

04.20 Boka pomorska: Marko Vojnović (1732-1807)

Najava

Specijalno vaspitanje 23.10 RTS2

Petar Antić - Trta živi sa majkom u velikom siromaštvu pa hranu i novac nabavlja krađom. Policajac Cane blagonaklon je prema malom džeparošu, ali nakon što su mu uhapsili majku, Trtu su odveli u popravni dom. U popravnom domu stanje je haotično, tuče i podmetanja svakodnevica su štićenika. Ali u dom dolazi novi vaspitač, Žarko Munižaba sa malo drugačijim metodama rada. Uloge: Slavko Štimac, Bekim Fehmiju, Aleksandar Berček, Ljubiša Samardžić.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, rijaliti šou

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

22.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou

Najava

Premijera vikend specijal 13.30 Pink

Za „Premijeru vikend specijal“ govore najveće domaće i regionalne zvezde, a čine je i aktuelne vesti iz sveta šoubiznisa, kako domaćeg, tako i stranog.

PRVA

05.55 Plodovi, emisija

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnnji program

12.00 Pevačica, igrana serija

13.00 Pevačica, igrana serija

14.00 Pevačica, igrana serija

15.00 Radna akcija sa Tamarom

16.30 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal, emisija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.15 Uzbuna

23.00 Pad Olimpa, igrani film

01.00 Azbuka našeg života, serija

02.00 Azbuka našeg života, serija

03.00 Azbuka našeg života, serija

Najava

Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva

Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Urgentni centar, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Štoperica, kviz

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Pevaj brate, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

23.30 Aviondžije, serija

00.30 Aviondžije, serija

01.30 Nemirni, serija

02.15 Nemirni, serija

Najava

Sa Žikom po Srbiji 17.00 B92

Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.

STB

09.05 Besmrtne srpkinje

09.30 Intervju dana

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Inovacija za početnike

11.05 Predvideti nepredvidivo

13.40 BG leto

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Arhiv B

21.30 Zanati koji nestaju

22.10 Biljana za Vas

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.25 Bukvar pravoslavlja

07.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pundravci, dečiji program

08.43 Zmajeve dečije igre

08.57 Preci, a počeci

08.57 Pitam se, pitam, dečiji program

09.00 Decikopledija - Renesansa

09.14 Filozof i ja - Šta je to ništa

09.20 Ja sad znam, a ti? - Roleri

09.40 Izbliza - Kad Šajka spoji obale

10.00 Dug moru, igrana serija

10.50 Nauka privredi

11.30 Pet za 5, dokumentarni program

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Brazde, emisija za poljoprivrednike

13.00 Dodati život godinama - Gorska ruža i Pećinci 2025

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Letnje šeme

16.30 Čari ribolova, sportski program

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Tri note - Brajan Rašić (fotograf) 2. deo

18.30 Koncert kod RTV sata: Nebojša Dugalić & Aleksandar Dujin

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Život i smrt Džona Gotija, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Dug moru, igrani film

23.50 Lubo, igrani film

02.37 Prijatelji zauvek

03.26 Dodati život godinama

Najava

Život i smrt Džona Gotija 20.05 RTV1

Priča o mafijaškom bosu Džonu Gotiju i njegovom sinu. Džon Goti je bio šef mafijaške porodice Gambino, svojevremeno najveće i najmoćnije organizacije u Americi. Zbog svog stila i načina govora on je postao jedna od ikona mafijaškog sveta i vladao je podzemljem sve do 2002. godine, kada je umro od raka tokom izdržavanja zatvorske kazne. Goti Mlađi je prihvaćen kao član mafije i trebalo je da krene očevim stopama. Uloge: Džon Travolta, Keli Preston.

RTV Pančevo

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata

23.10 Agroinfo

23.35 Žene iz mog sokaka

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Senka prošlosti, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

03.50 Provodadžija

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.25 Klan, domaća igrana serija

08.30 Bolji život, domaći igrani film

10.05 96 sati, igrani film

11.40 96 sati Istanbul, igrani film

13.15 Sivilo, igrani film

15.15 Ubice, igrani film

16.50 Kazino, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Dvostruka igra, igrani film

00.40 Ves Krejvenova nova strava u ulici Brestova, igrani film

Najava

96 sati Istanbul 11.40 Superstar

Kada Brajanova ćerka Kim otputuje u Pariz i tamo bude kidnapovana od strane albanske mreže trgovaca ljudima, on ima samo devedeset šest sati da je pronađe.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8, emisija

10.50 Crni Gruja, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Crni Gruja, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Vrati pošiljaocu, igrani film

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

12.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Blic zdravlje podkast

15.40 Scena

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Šortkast

18.15 Podkast: Životna priča

19.30 Elif, serija

20.25 Šeherezada, serija

22.15 Krokodil i njegov nilski konj, film

23.55 Šortkast

00.40 Balkanskom ulicom

02.00 Blic zdravlje Podkast

UNA TV

10.55 Druga Žikina dinastija, film

12.40 Bliskost, film

14.25 Venčanje mog najboljeg druga, igrani film

16.25 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan, info

19.00 Balkanske misterije: Ukleti most - selo Bistrica, emisija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Maćeha, film

23.45 Egzodus: Bogovi i kraljevi, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Pevaj brate, igrana serija

12.00 Male stvari - Barbara O Neill, Goran Krstić i Miša Krstić

13.00 S.P.U.K., film

15.00 (NE) dokazani - Danijel Kamberi

16.00 Chit chat gost: Nevena Debelica

17.00 Adamov greh, film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bajram sa Džejlom Ramović

20.00 Alapače, serija

20.30 Tech Lifestyle

21.00 Hype Zvezde Specijal

23.00 Bal na vodi, film

01.00 Pevaj brate, igrana serija

Cinemania

07.40 Staljinova smrt, igrani film

09.30 Merkat manor priča počinje

10.55 Marš pingvina 2 sledeći korak

12.20 Zveri južnih divljina, film

13.50 Drugačiji otac, igrani film

15.45 Kerol, igrani film

17.40 Staljinova smrt, igrani film

19.25 Kuća na jugu, igrani film

21.00 Trezor, film

22.30 Dobro vreme, igrani film

00.10 Vita i Virdžinija, igrani film

02.00 Tragač, film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.05 Razumno

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.05 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

18.30 Stav nedelje

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Dijagnoza

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 Malta: Šejn Delija

13.00 Miljuška u Japanu

14.00 Kraljevska kuhinja

15.00 Džejmijeve povoljne gozbe

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Pru i Rupi: Kuvaj pametno, baci manje

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Skrivena Italija

21.00 Tragom hrane

Star Movies

06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film

06.25 Angry Birds Film 2, film

08.20 Zimska priča, igrani film

10.45 Sumrak saga: Praskozorje – 1. deo, igrani film

13.15 Sjajni govornici, igrani film

15.50 Nindža kornjače, film

17.55 Kuća velike mame 2, igrani film

20.00 Kuća na jezeru, igrani film

22.00 Momci iz Džersija, igrani film

Star Life

06.00 Kako sam upoznala vašeg oca

06.20 Ljubavni život

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Uhvati ritam, igrani film

13.50 Kako sam upoznala vašeg oca

14.15 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

20.00 Povratak na Nimino ostrvo, film

21.50 Kako sam upoznala vašeg oca