RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom
13.30 Veterinarska misija
14.00 Sat
14.45 Gastronomad
15.05 Vesti
15.20 Srećni Ljudi, igrana serija
16.00 Vesti
16.10 Valter brani Sarajevo, film
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni Ljudi, igrana serija
20.55 Ja volim Srbiju
22.20 Jeloustoun, serija
23.10 Dnevnik
23.30 Velika iluzija
00.10 Sat
00.55 Šarenica
02.40 Dnevnik 2
03.15 Sasvim prirodno
03.40 Znanje imanje
04.40 Gastronomad
Najava
Ja volim Srbiju 20.55 RTS1
Zahvaljujući raspoloženim takmičarima, kapitenima i publici u studiju, ove nedelje vaš omiljeni kviz ličiće atmosferom na muzičke Olimpijske igre. Kapiteni timova su Nele Karajlić i Nenad Okanović, a voditelj je Stefan Popović.
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.25 Slagalica
08.50 Svaki tata
09.05 Džozef želi da hoda
09.20 Porodične priče
09.50 Vaterpolo: Svetski kup, super finale (Sidnej), prenos
11.10 E-TV
11.35 U susret snovima (na znakovnom jeziku)
12.05 Verski mozaik Srbije
12.45 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.15 Romanipen
13.35 Pozdrav iz EU
13.40 U susret snovima
14.10 Boka pomorska: Marko Vojnović (1732-1807)
14.50 Obrazovne vinjete: Društvene nauke
14.55 Prevaspitani
15.15 Pozdrav iz EU
15.25 Eko minijature
15.30 Edu global
15.50 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.30 TV teatar: Ciklus – mesec letnjih predstava, romantičnih/komičnih narativa: „BogojavLjenska noć“
18.10 Treniraj budi zdrav
18.35 Žene u sportu
19.05 Heroji Halijarda, film
21.25 Volim klasiku
22.20 Alijenista, serija
23.10 Specijalno vaspitanje, film
00.55 ŽeLjko Vasić: Da pređemo na ti
02.10 Pozdrav iz EU
02.15 Vaterpolo: Svetski kup, super finale (Sidnej)
03.30 Treniraj budi zdrav
03.55 Žene u sportu
04.20 Boka pomorska: Marko Vojnović (1732-1807)
Najava
Specijalno vaspitanje 23.10 RTS2
Petar Antić - Trta živi sa majkom u velikom siromaštvu pa hranu i novac nabavlja krađom. Policajac Cane blagonaklon je prema malom džeparošu, ali nakon što su mu uhapsili majku, Trtu su odveli u popravni dom. U popravnom domu stanje je haotično, tuče i podmetanja svakodnevica su štićenika. Ali u dom dolazi novi vaspitač, Žarko Munižaba sa malo drugačijim metodama rada. Uloge: Slavko Štimac, Bekim Fehmiju, Aleksandar Berček, Ljubiša Samardžić.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, rijaliti šou
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
22.00 Elita: Narod pita, rijaliti šou
Najava
Premijera vikend specijal 13.30 Pink
Za „Premijeru vikend specijal“ govore najveće domaće i regionalne zvezde, a čine je i aktuelne vesti iz sveta šoubiznisa, kako domaćeg, tako i stranog.
PRVA
05.55 Plodovi, emisija
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnnji program
12.00 Pevačica, igrana serija
13.00 Pevačica, igrana serija
14.00 Pevačica, igrana serija
15.00 Radna akcija sa Tamarom
16.30 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal, emisija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.15 Uzbuna
23.00 Pad Olimpa, igrani film
01.00 Azbuka našeg života, serija
02.00 Azbuka našeg života, serija
03.00 Azbuka našeg života, serija
Najava
Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva
Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Urgentni centar, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Štoperica, kviz
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Pevaj brate, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
23.30 Aviondžije, serija
00.30 Aviondžije, serija
01.30 Nemirni, serija
02.15 Nemirni, serija
Najava
Sa Žikom po Srbiji 17.00 B92
Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.
STB
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Inovacija za početnike
11.05 Predvideti nepredvidivo
13.40 BG leto
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Arhiv B
21.30 Zanati koji nestaju
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.25 Bukvar pravoslavlja
07.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pundravci, dečiji program
08.43 Zmajeve dečije igre
08.57 Preci, a počeci
08.57 Pitam se, pitam, dečiji program
09.00 Decikopledija - Renesansa
09.14 Filozof i ja - Šta je to ništa
09.20 Ja sad znam, a ti? - Roleri
09.40 Izbliza - Kad Šajka spoji obale
10.00 Dug moru, igrana serija
10.50 Nauka privredi
11.30 Pet za 5, dokumentarni program
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Brazde, emisija za poljoprivrednike
13.00 Dodati život godinama - Gorska ruža i Pećinci 2025
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Letnje šeme
16.30 Čari ribolova, sportski program
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Tri note - Brajan Rašić (fotograf) 2. deo
18.30 Koncert kod RTV sata: Nebojša Dugalić & Aleksandar Dujin
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Život i smrt Džona Gotija, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Dug moru, igrani film
23.50 Lubo, igrani film
02.37 Prijatelji zauvek
03.26 Dodati život godinama
Najava
Život i smrt Džona Gotija 20.05 RTV1
Priča o mafijaškom bosu Džonu Gotiju i njegovom sinu. Džon Goti je bio šef mafijaške porodice Gambino, svojevremeno najveće i najmoćnije organizacije u Americi. Zbog svog stila i načina govora on je postao jedna od ikona mafijaškog sveta i vladao je podzemljem sve do 2002. godine, kada je umro od raka tokom izdržavanja zatvorske kazne. Goti Mlađi je prihvaćen kao član mafije i trebalo je da krene očevim stopama. Uloge: Džon Travolta, Keli Preston.
RTV Pančevo
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata
23.10 Agroinfo
23.35 Žene iz mog sokaka
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Senka prošlosti, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
03.50 Provodadžija
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.25 Klan, domaća igrana serija
08.30 Bolji život, domaći igrani film
10.05 96 sati, igrani film
11.40 96 sati Istanbul, igrani film
13.15 Sivilo, igrani film
15.15 Ubice, igrani film
16.50 Kazino, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Dvostruka igra, igrani film
00.40 Ves Krejvenova nova strava u ulici Brestova, igrani film
Najava
96 sati Istanbul 11.40 Superstar
Kada Brajanova ćerka Kim otputuje u Pariz i tamo bude kidnapovana od strane albanske mreže trgovaca ljudima, on ima samo devedeset šest sati da je pronađe.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8, emisija
10.50 Crni Gruja, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Crni Gruja, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Vrati pošiljaocu, igrani film
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
12.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Blic zdravlje podkast
15.40 Scena
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Šortkast
18.15 Podkast: Životna priča
19.30 Elif, serija
20.25 Šeherezada, serija
22.15 Krokodil i njegov nilski konj, film
23.55 Šortkast
00.40 Balkanskom ulicom
02.00 Blic zdravlje Podkast
UNA TV
10.55 Druga Žikina dinastija, film
12.40 Bliskost, film
14.25 Venčanje mog najboljeg druga, igrani film
16.25 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan, info
19.00 Balkanske misterije: Ukleti most - selo Bistrica, emisija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Maćeha, film
23.45 Egzodus: Bogovi i kraljevi, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Pevaj brate, igrana serija
12.00 Male stvari - Barbara O Neill, Goran Krstić i Miša Krstić
13.00 S.P.U.K., film
15.00 (NE) dokazani - Danijel Kamberi
16.00 Chit chat gost: Nevena Debelica
17.00 Adamov greh, film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bajram sa Džejlom Ramović
20.00 Alapače, serija
20.30 Tech Lifestyle
21.00 Hype Zvezde Specijal
23.00 Bal na vodi, film
01.00 Pevaj brate, igrana serija
Cinemania
07.40 Staljinova smrt, igrani film
09.30 Merkat manor priča počinje
10.55 Marš pingvina 2 sledeći korak
12.20 Zveri južnih divljina, film
13.50 Drugačiji otac, igrani film
15.45 Kerol, igrani film
17.40 Staljinova smrt, igrani film
19.25 Kuća na jugu, igrani film
21.00 Trezor, film
22.30 Dobro vreme, igrani film
00.10 Vita i Virdžinija, igrani film
02.00 Tragač, film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.05 Razumno
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.05 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
18.30 Stav nedelje
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Dijagnoza
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 Malta: Šejn Delija
13.00 Miljuška u Japanu
14.00 Kraljevska kuhinja
15.00 Džejmijeve povoljne gozbe
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Pru i Rupi: Kuvaj pametno, baci manje
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju Skrivena Italija
21.00 Tragom hrane
Star Movies
06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film
06.25 Angry Birds Film 2, film
08.20 Zimska priča, igrani film
10.45 Sumrak saga: Praskozorje – 1. deo, igrani film
13.15 Sjajni govornici, igrani film
15.50 Nindža kornjače, film
17.55 Kuća velike mame 2, igrani film
20.00 Kuća na jezeru, igrani film
22.00 Momci iz Džersija, igrani film
Star Life
06.00 Kako sam upoznala vašeg oca
06.20 Ljubavni život
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Uhvati ritam, igrani film
13.50 Kako sam upoznala vašeg oca
14.15 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
20.00 Povratak na Nimino ostrvo, film
21.50 Kako sam upoznala vašeg oca
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