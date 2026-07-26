Nolanov neobičan način živoa i rada već godinama privlači pažnju Holivuda.

Dok je savremeni svet opsednut brzinom komunikacije i stalnom povezanošću, on je gotovo „tehnološki pustinjak“ – scenarije glumcima često donosi lično, a važne razgovore i dalje obavlja preko fiksnog telefona.

Ja sam tehnoskeptik

Povodom premijere svog najnovijeg filma „Odiseja“, u velikom intervjuu reditelj je govorio o svom odnosu prema modernoj tehnologiji i objasnio da se ne smatra njenim protivnikom.

„Smatram sebe tehnoskeptikom. Razlog zbog kog i dalje snimam na filmskoj traci jeste to što ona mnogo bolje predstavlja način na koji ljudsko oko vidi svet nego bilo koji digitalni sistem koji sam proučavao. Analogna boja razlikuje se od digitalne i meni je važno da postoji mogućnost izbora“, rekao je Nolan.

Ipak, reditelj priznaje da u svojim filmovima koristi savremenu tehnologiju kada ona doprinosi priči. Njegovi filmovi se digitalno montiraju, a računarska grafika je deo procesa stvaranja vizuelnih efekata.

Smeta mu nametanje tehnologije

Nolan naglašava da nije protiv inovacija kada one zaista donose napredak, već mu smeta trend u kojem se nove tehnologije nameću uz potpuno odbacivanje starih metoda koje i dalje imaju vrednost.

„Stalno prihvatam novu tehnologiju, ali ona se ljudima često prodaje tako što se odbacuju sistemi koji su i dalje validni i održivi. To sam video u svojoj industriji. Skoro smo ostali bez filmske trake“, objasnio je.

Njegova odluka da se kloni pametnih uređaja nije samo prolazna faza. Još 2020. godine u intervjuu za časopis „People“ otkrio je da sa sobom nosi samo jednostavan telefon na preklop.

„Imam mali telefon na preklop koji povremeno koristim. Lako mi se odvuče pažnja i ne želim da imam pristup internetu svaki put kada mi je dosadno“, rekao je tada.

Upravo ti trenuci bez stalnih obaveštenja, kako tvrdi, pomažu mu da razvija ideje i piše scenarije.

Uopšte ne šalje mejlove

Pored izbegavanja interneta i pametnih telefona, Nolan ne koristi ni elektronsku poštu. Dok je za većinu ljudi mejl osnovni deo svakodnevne komunikacije, njegov inbox praktično ne postoji.

Jednom prilikom je otkrio je da mu asistenti štampaju pristigle poruke i donose ih na sto, ali da nema potrebu da odgovara putem interneta.

„Jednostavno me mejl nikada nije posebno zanimao kao način komunikacije. Više volim da pozovem ljude telefonom“, rekao je reditelj.

Nolanov pristup tehnologiji možda deluje neobično u digitalnom dobu, ali on tvrdi da mu upravo ograničavanje dostupnosti omogućava veću koncentraciju i slobodu u kreativnom rad, piše Techcrunch.