Prema upozorenju objavljenom na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", pojedinci na šetalištu prilaze turistima i predstavljaju se kao radnici izletničkih brodova ili ovlašćeni prodavci karata, iako to nisu. Cilj im je da naplate izlete koji se kasnije ispostave kao nepostojeći ili nevažeći.

Više od 20 prevarenih u jednom danu

Kako se navodi u upozorenju, samo tokom jednog dana na ovaj način prevareno je više od 20 ljudi.

Zbog toga se turistima savetuje da karte za izlete kupuju isključivo na zvaničnim prodajnim mestima ili direktno kod registrovanih organizatora izleta, kao i da ne prihvataju ponude nepoznatih osoba koje ih zaustavljaju na šetalištu. U slučaju sumnje na prevaru, preporučuje se da se događaj odmah prijavi policiji.

Slična iskustva i u Perastu

U komentarima ispod upozorenja javili su se i drugi građani koji tvrde da su imali slična iskustva.

Jedna korisnica navela je da su se osobe sa istim načinom rada pojavile i u Perastu, dodajući da su, nakon što su odbili ponuđenu vožnju, bili izloženi neprijatnostima.

Nisu jedina prevara

Građani upozoravaju da se na pojedinim lokacijama pojavljuju i osobe koje prodaju razglednice uz tvrdnju da novac ide u humanitarne ili verske svrhe, iako za to, kako navode, nema potvrde. Zbog toga se turistima savetuje dodatni oprez prilikom kupovine od uličnih prodavaca.

Kako se zaštititi

Stručnjaci za bezbednost i policija preporučuju nekoliko jednostavnih pravila: