Arena Premium 1
08.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale
10.30 Fudbal: River Plate - Barakas Central
12.30 Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors
14.30 Superliga
16.30 Superliga
18.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina
20.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola
21.45 Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan
00.00 Fudbal Ruska liga: Rubin – Krasnodar
02.00 Fudbal Ruska liga: Spartak – Rodina
Arena Premium 2
06.00 Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 3. Dan
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1, sportski program
12.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2, sportski program
14.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3.mesto, sportski program
16.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale, sportski program
19.00 Mađarska: Trka Moto Sport Formula 1
22.00 Tenis WTA 250 - Prag, finale
00.30 Tenis WTA 250 - Hamburg, finale
03.00 Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 1
04.30 Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 2
Eurosport 1
05.00 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Snuker: Šangaj Masters, Runda 1
Runda 1
11.30 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
13.30 Snuker: Šangaj Masters, Runda 1
17.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20
18.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
18.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 3
20.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1
23.00 Mačevanje: Hong Kong, Dan 3
Komentari (0)