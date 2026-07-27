Arena Premium 1

08.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale

10.30  Fudbal: River Plate - Barakas Central

12.30  Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors

14.30  Superliga

16.30  Superliga

18.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina

20.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola

21.45  Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan

00.00  Fudbal Ruska liga: Rubin – Krasnodar

02.00  Fudbal Ruska liga: Spartak – Rodina

 

Arena Premium 2

06.00  Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 3. Dan

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1, sportski program

12.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2, sportski program

14.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3.mesto, sportski program

16.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale, sportski program

19.00  Mađarska: Trka Moto Sport Formula 1

22.00  Tenis WTA 250 - Prag, finale

00.30  Tenis WTA 250 - Hamburg, finale

03.00  Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 1

04.30  Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 2

 

Eurosport 1

05.00  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Snuker: Šangaj Masters, Runda 1

Runda 1

11.30  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

13.30  Snuker: Šangaj Masters, Runda 1

17.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 20

18.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

18.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 3

20.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1

23.00  Mačevanje: Hong Kong, Dan 3