Vozačima se savetuje da dobro razmisle pre nego što se u potpunosti oslone na popularnu funkciju modernih automobila koja se reklamira kao ekološki prihvatljivo rešenje, ali bi dugoročno mogla da šteti motoru.

Reč je o automatskom Start/Stop sistemu, koji je danas standardna oprema u većini novih vozila. Njegova svrha je da ugasi motor kada vozilo miruje, na primer na semaforu ili u saobraćajnoj gužvi, kako bi se smanjila potrošnja goriva i emisija štetnih gasova.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da često korišćenje ove funkcije može ubrzati habanje ključnih delova motora.

Prema navodima kompanije Bumper, koja se bavi finansiranjem popravki automobila, neprestano gašenje i ponovno pokretanje motora stvara dodatno opterećenje za anlaser i akumulator. To može da skrati njihov radni vek i dovede do skupih popravki.

– Iako su Start/Stop sistemi razvijeni kako bi povećali efikasnost potrošnje goriva i smanjili emisiju štetnih gasova, nisu uvek blagi prema najvažnijim komponentama motora. Anlaser i akumulator su pod stalnim opterećenjem, a učestalo gašenje i ponovno pokretanje motora vremenom ostavlja posledice – objasnio je portparol kompanije.

Upozorenje dolazi nakon što je američki automehaničar Skoti Kilmer objavio viralni video u kojem tvrdi da se čak 97 odsto habanja motora događa upravo prilikom njegovog pokretanja.

To znači da često gašenje i ponovno paljenje motora, naročito tokom gradske vožnje, može značajno povećati dugoročno habanje i rizik od kvarova, piše Express.