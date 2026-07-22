Veliki deo Velike Britanije poslednjih nedelja suočava se sa dugotrajnim periodom visokih temperatura.

Važno pravilo

Zbog toga su vozači dobili upozorenje da automobil mora biti pravilno provetren, jer vožnja u pregrejanom vozilu može dovesti do pospanosti, smanjene koncentracije i opasnih situacija u saobraćaju.

Grem Konvej, direktor kompanije Select Car Leasing, podsetio je na pravilo 237 britanskog Zakona o saobraćaju (Highway Code), prema kojem vozači moraju da obezbede dobru ventilaciju u vozilu kako bi izbegli umor i pospanost.

„Vozači koji ne shvate ozbiljno opasnost od visokih temperatura mogu biti kažnjeni ukoliko se utvrdi da su vozili nepažljivo. Kazna može biti neograničena, a vozači mogu dobiti i do devet kaznenih bodova na dozvoli“, rekao je Konvej.

On savetuje vozačima da nakon ulaska u zagrejan automobil prvo otvore prozore kako bi izašao zarobljeni vreli vazduh, a da ih zatvore tek kada klima-uređaj počne efikasno da hladi kabinu.

Opasnost od toplotnog udara

Stručnjaci upozoravaju i na opasnost od toplotnog udara tokom dugih putovanja, posebno ako klima uređaj ne radi pravilno ili je automobil loše provetren.

„Ako ste zaglavljeni u saobraćaju, vozite dugo i klima u automobilu vam ne radi kako treba, postoji mogućnost da doživite toplotni udar za volanom“, upozorio je Konvej.

Telo se prirodno hladi znojenjem, ali ako je osoba dehidrirana ili se nalazi u nedovoljno provetrenom vozilu, organizam ne može dovoljno brzo da reguliše temperaturu.

Mnogi vozači tokom dugih putovanja namerno piju manje tečnosti kako bi izbegli češća zaustavljanja zbog odlaska u toalet. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to može biti veoma opasno.

Kada koncentracija počne da opada zbog dehidratacije i iscrpljenosti, vozač sporije reaguje i teže donosi odluke, što povećava rizik od saobraćajne nezgode.

Upozorenje i za putnike u dugim kolonama

Na opasnosti tokom velikih vrućina upozorio je i direktor luke Dover, Dag Banister, koji je izrazio zabrinutost zbog dugih kolona vozila tokom letnje sezone.

On je upozorio da bi višesatno čekanje u kolonama, posebno za starije osobe, decu i kućne ljubimce, bez dovoljno vode i pristupa toaletima, moglo imati ozbiljne posledice po zdravlje.

„Ako imate starije ljude, decu i pse u kolonama dugim 12 sati, bez toaleta i sa nedovoljno vode, neko bi mogao da strada ili doživi srčani udar“, rekao je Banister.

Stručnjaci zato apeluju na vozače da tokom vrelih dana redovno provetravaju automobil, piju dovoljno vode i prave pauze kako bi bezbedno stigli na odredište, piše Express.