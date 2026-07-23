Jedan 81-godišnji muškarac iz švajcarskog kantona Bazel-Land nije mogao da se pomiri sa tim što je prodao svoj Mercedes-Benc SL 350, pa je šest meseci kasnije odlučio da ga - ukrade.

Zbog toga je osuđen, prenose švajcarski mediji.

Naime, Švajcarac je 2024. godine prodao svoj Mercedes za 20.000 švajcarskih franaka (21.400 evra. Međutim, potajno je zadržao jedan rezervni ključ automobila.

Krađa se dogodila u decembru 2024. godine u mestu Tervil. Osamdesetjednogodišnjak je rezervnim ključem otključao automobil parkiran ispred kuće novog vlasnika, skinuo njegove registarske tablice, postavio svoje i odvezao vozilo u garažu u mestu Dugingen.

Zatim je otišao je i u službu za registraciju vozila, gde je poništio saobraćajnu dozvolu i odjavio automobil iz saobraćaja. Tužilaštvo smatra da je time jasno pokazao nameru da vozilo ponovo prisvoji i stekne protivpravnu imovinsku korist.

Policija je ubrzo otkrila šta se dogodilo, a 81-godišnjak je na kraju osuđen osuđen na uslovnu novčanu kaznu od oko 3.850 evra, uz rok provere od dve godine, kao i dodatnu novčanu kaznu od oko 1.280 evra (1.200 franaka), piše bazonline.