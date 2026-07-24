Na bočnoj strani zadnjih vrata gotovo svakog automobila nalazi se mala rupica ili prekidač koji mnogi vozači nikada ne koriste. Ipak, reč je o veoma važnoj bezbednosnoj funkciji – dečjoj sigurnosnoj bravi, koja sprečava otvaranje zadnjih vrata iz unutrašnjosti vozila tokom vožnje.

Ova jednostavna zaštita posebno je korisna kada se na zadnjem sedištu voze mala deca, ali može biti od pomoći i vlasnicima kućnih ljubimaca.

Kako funkcioniše dečja sigurnosna brava?

Kada se brava aktivira, zadnja vrata više nije moguće otvoriti pomoću unutrašnje ručice.

Međutim, vrata se i dalje normalno otvaraju spolja, što znači da putnici mogu bez problema da izađu kada neko otključa vrata sa spoljne strane.

Na ovaj način sprečava se da dete tokom vožnje slučajno povuče ručicu i otvori vrata.

Gde se nalazi?

Da biste pronašli dečju sigurnosnu bravu, potrebno je da otvorite zadnja vrata i pogledate njihovu bočnu ivicu.

Na tom mestu obično se nalazi:

mala rupica koja se okreće ključem,

mali mehanički prekidač,

ili oznaka sa simbolom deteta ili katanca.

Kod mnogih automobila brava se aktivira okretanjem ključa ili metalnog dela skrivenog u daljinskom upravljaču.

Noviji modeli mogu imati i elektronsku kontrolu ove funkcije.

Kako se uključuje?

Na većini vozila sigurnosnu bravu potrebno je aktivirati posebno na svakim zadnjim vratima.

Pošto se način uključivanja razlikuje od proizvođača do proizvođača, preporučuje se da pratite oznake pored prekidača ili pogledate uputstvo za upotrebu automobila.

Nakon aktiviranja proverite da li se vrata više ne mogu otvoriti iznutra, dok spolja i dalje funkcionišu normalno.

Nije korisna samo kada vozite decu

Iako je prvenstveno namenjena bezbednosti dece, ova funkcija može biti korisna i kada na zadnjem sedištu prevozite kućne ljubimce.

Na taj način sprečava se da pas ili druga životinja slučajno povuče ručicu vrata tokom vožnje, što dodatno povećava bezbednost svih putnika.