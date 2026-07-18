Mnogi veruju da služe isključivo za pridržavanje tokom oštrih krivina, naglog kočenja ili ubrzanja, zbog čega su u narodu dobile i šaljive nazive poput "ručki za strah". Ipak, njihova prava namena je sasvim drugačija.

Automobilski proizvođači osmislili su ove ručke kako bi olakšali ulazak i izlazak iz vozila. One predstavljaju važan oslonac pre svega starijim osobama, trudnicama, ljudima sa smanjenom pokretljivošću, ali i deci koja tek uče da samostalno ulaze u automobil. Zahvaljujući njima, sedenje i ustajanje iz vozila postaje znatno lakše i bezbednije.

Mnogi modeli automobila kriju i zanimljiv detalj koji većina vlasnika nikada ne primeti. Na mestu gde je ručka pričvršćena za krov nalazi se mali plastični poklopac ispod kojeg su skriveni vijci, ali kod pojedinih vozila i poseban mehanizam. On omogućava da ručka ostane spuštena, pružajući čvrst oslonac osobama kojima je potrebna dodatna pomoć prilikom ulaska u automobil.

Iako se često koriste za kačenje garderobe ili kesa iz prodavnice, stručnjaci upozoravaju da to nije dobra navika. Pojedine ručke imaju malu kuku namenjenu lakšim predmetima, ali preopterećenje može stvoriti ozbiljan problem.

Teške jakne, torbe ili kese mogu zakloniti vozaču pregled, povećati mrtvi ugao i smanjiti bezbednost tokom vožnje. Osim toga, u slučaju saobraćajne nezgode i aktiviranja bočnih vazdušnih zavesa, predmeti okačeni na tom mestu mogu postati opasni projektili i izazvati povrede putnika.

Naizgled beznačajan detalj u unutrašnjosti automobila zapravo je rezultat pažljivog rada inženjera koji su želeli da vozila budu pristupačnija i bezbednija za sve korisnike. Upravo zbog toga, sledeći put kada posegnete za ručkom iznad vrata, setite se da njena najvažnija uloga nije da vam pomogne u krivini, već da olakša svaki ulazak i izlazak iz automobila.