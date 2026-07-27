Zorica Marković je otvoreno progovorila o koncertima Vesne Zmijanac, kao i kako je uspela da zakaže tri beogradske Arene u Beogradu, pa je pecnula i pomenula kolegu Dina Merlina.

Ona naime, smatra da zakazivanje koncerata dolazi u obzir samo ako imaš 20 svojih pesama, i to hitova, u suprotnom ti nije mesto na bini, jer si onda "plagijat".

-Oni to lukavo provuku. Biće tu ovaj i onaj gost. Lako je reći Vesni Zmijanac da je napunila, biće tu Dino Merlin. Je*em ti sunce, Dino Merlin napunio sedam termina i još bi mogao da roka. Vesna je moja drugarica, ja ne volim, ali kad sam čula. Neka, i treba da bude, imaju svetski hit i to sve stoji. Zvala bih i ja, ali ne bih pričala, to bi bilo iznenađenje - rekla je iskreno Zorica.

Dino progovorio o Vesni Zmijanac

Inače, Dino je nedavno govorio o tome kako je upoznao Vesnu Zmijanac.

-Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bila potrebna. Bio sam jako mlad, i kada nije bilo puno ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala u meni potencijal i prepoznala ovu pesmu i toliko nas je zadužila svojim instinktom, osećajem i sa svojim talentom da prepozna pesmu - rekao je on za medije.

BONUS VIDEO: