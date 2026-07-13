Kupili ste automobil pre nekoliko godina i verujete da ćete ga lako prodati kada dođe vreme za zamenu? Nažalost, tržište polovnjaka se poslednjih godina potpuno promenilo. Dok se za neke modele kupci bukvalno otimaju, postoje i oni koji mesecima stoje na oglasima, a vlasnici su prinuđeni da spuštaju cenu iz nedelje u nedelju.

Stručnjaci upozoravaju da pojedini automobili danas veoma brzo gube vrednost i da će njihovi vlasnici uskoro imati ozbiljan problem kada odluče da ih prodaju.

"Nije problem što je auto loš, već što ga niko neće"

Auto-analitičar i dugogodišnji procenitelj polovnih vozila Mladen Ožegović kaže da kupci danas mnogo više razmišljaju o budućim troškovima nego ranije.

-Ljudi više ne gledaju samo cenu. Prvo pitaju koliko košta veliki servis, da li ima delova, koliko troši i da li će moći da ga prodaju za tri ili četiri godine. Ako odgovor nije dobar, odustaju - objašnjava Ožegović.

Prema njegovim rečima, najveći problem imaju automobili koji su nekada bili veoma popularni, ali danas imaju lošu reputaciju zbog skupih kvarova ili komplikovanog održavanja.

Dizelaši prvi na udaru

Posebno su pogođeni stariji dizel automobili sa Euro 5 i starijim motorima.

- Sve više evropskih gradova uvodi ograničenja za dizelaše, a ljudi prate šta se dešava. Čak i kod nas kupci razmišljaju unapred. Zato cena starijih dizelaša polako pada - kaže sagovornik.

Dodaje da to ne znači da će dizel nestati preko noći, ali će vlasnici sve teže dolaziti do kupaca.

Električni automobili gube vrednost brže nego što se očekivalo

Paradoksalno, ni vlasnici električnih automobila nisu u mnogo boljoj situaciji.

Veliki pad cena novih električnih vozila automatski je oborio vrednost polovnih modela.

- Kupci se plaše stanja baterije. Zamena baterije može da košta nekoliko hiljada, pa mnogi radije doplate za noviji automobil nego da rizikuju - objašnjava Petrović.

Ove automobile kupci sve češće preskaču

Na tržištu polovnjaka najsporije se prodaju:

modeli sa poznatim problematičnim motorima,

automobili sa automatskim menjačima koji imaju skupe kvarove,

luksuzni modeli stari desetak godina, čije održavanje košta kao novi automobil,

stariji dizelaši sa velikom kilometražom,

pojedini električni automobili prve generacije.

Japanci i dalje drže cenu

S druge strane, automobili japanskih proizvođača i dalje važe za najsigurniju kupovinu.

Toyota, Honda, Suzuki i Mazda uglavnom zadržavaju vrednost bolje od konkurencije jer imaju reputaciju pouzdanih vozila sa jeftinijim održavanjem.

Dobro prolaze i pojedini modeli Škode i Volkswagena, naročito oni sa proverenom servisnom istorijom.

Najveća greška je preceniti svoj automobil

- Vlasnici često gledaju koliko su oni platili auto i misle da danas vredi isto. Tržište tako ne funkcioniše. Automobil vredi onoliko koliko je neko spreman da plati, a ne koliko vlasnik misli da vredi - ističe Ožegović.

Kako kaže, mnogi mesecima drže previsoku cenu, a na kraju prodaju automobil i do 2.000 ili 3.000 evra jeftinije nego da su odmah bili realni.

Šta savetuje stručnjak?

Ako planirate prodaju, nemojte čekati poslednji trenutak.

Automobil sa urednom servisnom knjižicom, dokazima o održavanju i realnom kilometražom uvek će lakše pronaći kupca. Takođe, dobro je pratiti tržište jer se cene polovnjaka menjaju mnogo brže nego prethodnih godina.

- Danas nije dovoljno da je automobil lep i očuvan. Kupci žele sigurnost da ih neće sačekati skup kvar čim izađu iz dvorišta prodavca. Upravo zato pojedini modeli bukvalno "stoje" na oglasima, dok drugi nestanu za nekoliko dana - zaključuje naš sagovornik.