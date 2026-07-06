Nemiran rad motora u praznom hodu jedan je od simptoma koji vozači često primete, ali ga u početku zanemaruju misleći da nije ozbiljan problem. Međutim, kada motor počne da vibrira, menja obrtaje ili radi „na preskok“, to je jasan znak da nešto u sistemu sagorevanja, dovodu goriva ili vazduha nije u redu.

U normalnim uslovima, motor u leru treba da radi stabilno i ravnomerno, bez trzaja i oscilacija. Svako odstupanje može ukazivati na početak kvara koji, ako se ne reši na vreme, može dovesti do skupljih popravki.

Problemi sa sistemom paljenja i svećicama

Jedan od najčešćih uzroka nemirnog rada motora su istrošene ili neispravne svećice.

Kada svećice ne pale smešu goriva i vazduha pravilno, dolazi do nepravilnog sagorevanja u cilindrima, što direktno utiče na stabilnost rada motora. U takvim situacijama motor može da „preskače“ ili da se trese.

Pored svećica, problem mogu izazvati i kablovi svećica ili loši električni kontakti, jer prekid u dovodu struje dovodi do neravnomernog rada motora, što je posebno vidljivo u praznom hodu.

Dovod goriva i vazduha kao ključ stabilnog rada

Sistem dovoda goriva i vazduha ima presudnu ulogu u pravilnom radu motora.

Ako su injektori zaprljani, gorivo se ne raspršuje ravnomerno, što dovodi do nestabilnog sagorevanja i oscilacija u radu.

Slično tome, zapušen filter vazduha ili neispravan senzor protoka vazduha može poremetiti odnos smeše goriva i vazduha. Kada motor ne dobija tačne informacije ili dovoljan protok vazduha, obrtaji počinju da variraju, a rad postaje neujednačen.

Mehanički problemi i kada je vreme za servis

Nemiran rad motora može biti i posledica mehaničkih problema, poput neispravnog ili loše podešenog zupčastog kaiša.

Ako sinhronizacija ventila nije precizna, dolazi do pada kompresije i nepravilnog rada motora, što se najviše oseća u leru.

Takođe, curenje vakuuma u sistemu može dodatno narušiti odnos smeše, dok problemi sa podešavanjem vremena paljenja mogu dovesti do grubog i nestabilnog rada.

Kada obavezno posetiti mehaničara?

Ako primetite da motor u praznom hodu ne radi kao ranije, vibrira ili menja obrtaje, najbolje je da što pre posetite servis.

Pravovremena dijagnostika može pomoći da se problem otkrije na vreme i spreči razvoj ozbiljnijih kvarova, čime se značajno smanjuju troškovi popravke i produžava vek trajanja motora.