Krovne kutije, nosači za bicikle i krovne šine nezaobilazni su za mnoge vozače tokom letnjih odmora i vikend putovanja. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da ovi dodaci mogu značajno povećati potrošnju goriva, čak i kada nisu u upotrebi.

Razlog je jednostavan – narušavaju aerodinamiku automobila, pa motor mora da uloži više energije kako bi održao istu brzinu.

Zašto raste potrošnja goriva?

Svaki predmet na krovu vozila povećava otpor vazduha. Što je taj otpor veći, motor radi pod većim opterećenjem, a samim tim raste i potrošnja goriva.

Posebno je to primetno pri vožnji auto-putem, gde aerodinamika ima mnogo veći uticaj nego u gradskoj vožnji.

Koliko krovna kutija povećava potrošnju?

Prosečna krovna kutija teži između 15 i 20 kilograma, ali njena težina nije glavni razlog veće potrošnje.

Mnogo veći uticaj ima dodatni otpor vazduha koji stvara tokom vožnje.

Prema procenama stručnjaka:

potrošnja goriva može porasti i do 2 litra na 100 pređenih kilometara ,

, čak i prazna krovna kutija ili sami krovni nosači mogu povećati potrošnju za oko 15 odsto ,

, razlika je najizraženija pri većim brzinama na auto-putu.

Nosači za bicikle troše još više goriva

Krovni nosači za bicikle takođe imaju veliki uticaj na aerodinamiku.

Kada su montirani bez bicikala, potrošnja goriva može biti oko 10 odsto veća u odnosu na automobil bez nosača.

Ako na njima prevozite bicikle, potrošnja može porasti i do 25 odsto, a u pojedinim situacijama – kada je automobil potpuno opterećen i kreće se velikim brzinama – povećanje može dostići i 50 odsto.

Jednostavan način da uštedite

Stručnjaci savetuju da krovnu kutiju i nosače skinete odmah nakon završetka putovanja, ukoliko vam više nisu potrebni.

Na taj način:

smanjujete potrošnju goriva,

vraćate automobilu bolju aerodinamiku,

produžavate vek trajanja krovne opreme jer nije stalno izložena suncu, kiši i vetru,

smanjujete buku tokom vožnje,

doprinosite boljoj stabilnosti vozila.

Iako deluju kao bezazlen dodatak, krovne kutije i nosači mogu značajno povećati troškove goriva ako ih ostavite na automobilu tokom cele godine. Zato je jednostavno skidanje opreme nakon putovanja jedan od najlakših načina da uštedite novac i poboljšate performanse vozila.