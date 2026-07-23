Prodaja polovnog automobila danas može biti izazov zbog velike ponude i sve opreznijih kupaca. Međutim, nekoliko jednostavnih koraka može značajno povećati šanse da vaše vozilo privuče ozbiljne zainteresovane kupce i bude prodato za realnu cenu.

Mnogi vlasnici smatraju da je dovoljno postaviti oglas i čekati pozive, ali način na koji predstavite automobil često igra presudnu ulogu. Uredan izgled, kvalitetne fotografije i iskren opis mogu izdvojiti vaše vozilo među desetinama sličnih oglasa.

Prvi utisak može biti presudan

Kupci prvo procenjuju izgled automobila, pa je važno da vozilo ostavi utisak da je pažljivo održavano.

Pre objavljivanja oglasa preporučuje se da:

temeljno operete spoljašnjost vozila;

detaljno očistite unutrašnjost;

usisate sedišta i podove;

očistite komandnu tablu, stakla i retrovizore;

obratite pažnju na felne, gume i farove.

Ako su patosnice ili drugi sitni delovi dotrajali, njihova zamena predstavlja malo ulaganje koje može doprineti boljem prvom utisku.

Sitne popravke mogu povećati vrednost

Naizgled beznačajni nedostaci često ostavljaju utisak da automobil nije redovno održavan.

Pre prodaje isplati se otkloniti manje kvarove kao što su:

pregorele sijalice;

istrošeni brisači;

polomljeni plastični delovi;

sitne ogrebotine na karoseriji.

Kupcima mnogo znači i uredna servisna istorija. Redovno menjano ulje, filteri i sačuvani računi ulivaju dodatno poverenje.

Ipak, stručnjaci savetuju da ne preterujete sa pranjem motora. Kod starijih automobila potpuno čist motorni prostor može izazvati sumnju da se pokušava prikriti curenje ulja ili drugi problemi.

Realna cena privlači više kupaca

Jedna od najčešćih grešaka prilikom prodaje jeste postavljanje previsoke cene.

Vlasnici često emotivno procenjuju vrednost svog automobila, dok kupci gledaju stanje vozila i aktuelne tržišne cene.

Pre objavljivanja oglasa uporedite:

godinu proizvodnje;

kilometražu;

nivo opreme;

stanje vozila;

cene sličnih modela na tržištu.

Previsoka cena može odbiti zainteresovane kupce, dok preniska često izaziva sumnju da automobil krije ozbiljne nedostatke.

Dobar oglas pravi veliku razliku

Kvalitetan oglas štedi vreme i prodavcu i kupcu.

Potrudite se da navedete sve najvažnije informacije:

tačan model i godinu proizvodnje;

vrstu i snagu motora;

tip menjača;

kilometražu;

potrošnju goriva;

trajanje registracije;

servisnu istoriju;

dodatnu opremu.

Podjednako je važno da budete iskreni i navedete eventualne nedostatke vozila. Kupci uglavnom više cene prodavce koji otvoreno govore o stanju automobila nego one koji pokušavaju da prikriju mane.

Kvalitetne fotografije povećavaju interesovanje

Fotografije su često prvi razlog zbog kojeg će neko otvoriti vaš oglas. Automobil fotografišite po dnevnom svetlu, iz više uglova, a prikažite i unutrašnjost, gepek, motorni prostor i eventualnu dodatnu opremu.

Dobro pripremljen automobil, realna cena i detaljan oglas mogu značajno skratiti vreme prodaje i povećati šanse da pronađete ozbiljnog kupca bez dugog pregovaranja.