Akumulator je jedan od najvažnijih delova svakog automobila, ali mnogi vozači počnu da obraćaju pažnju na njega tek kada vozilo iznenada odbije da upali. Iako kvar često deluje kao da se dogodio preko noći, u većini slučajeva postoje upozoravajući znaci koji ukazuju da akumulator gubi snagu.

Pravovremena provera može sprečiti neprijatne situacije, posebno tokom hladnih dana ili nakon što automobil duže vreme stoji parkiran.

Zašto akumulator vremenom slabi?

Stručnjaci objašnjavaju da kapacitet akumulatora prirodno opada sa godinama, ali i zbog velikog broja ciklusa punjenja i pražnjenja. Na njegovo trajanje utiču i kratke vožnje, ekstremne temperature, neispravan alternator i preveliko opterećenje električnih sistema u vozilu.

Prosečan vek trajanja akumulatora najčešće je između četiri i šest godina, mada pravilno održavanje može produžiti njegov radni vek.

Kako prepoznati da akumulator gubi snagu?

Jedan od prvih znakova problema jeste otežano pokretanje motora. Ako anlaser prilikom startovanja okreće motor sporije nego ranije ili je potrebno više pokušaja da automobil upali, moguće je da akumulator više ne može da obezbedi dovoljnu količinu energije.

Ovi simptomi posebno dolaze do izražaja zimi, kada niske temperature dodatno smanjuju sposobnost akumulatora da isporuči potrebnu struju.

Jednostavna provera može se obaviti i kod kuće. Parkirajte automobil ispred zida ili druge ravne površine u mraku, ugasite motor i uključite kratka svetla. Ako svetlosni snop brzo oslabi, to može biti znak da akumulator nema dovoljno snage.

Ipak, najpouzdaniji način provere jeste merenje napona digitalnim voltmetrom ili testiranje pod opterećenjem u servisu.

Zaboravljena sijalica može potpuno isprazniti akumulator

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih vozači ostanu bez mogućnosti da pokrenu automobil jeste ostavljeno uključeno svetlo.

Kod starijih vozila čak i unutrašnja sijalica koja ostane upaljena tokom noći može dovoljno isprazniti akumulator da motor više ne može da se pokrene.

Kod novijih automobila situacija može biti još ozbiljnija jer imaju više rasvete u kabini, prtljažniku i dodatnim elektronskim sistemima. Ako vrata nisu potpuno zatvorena ili svetla nisu prešla u režim automatskog gašenja, potrošnja energije može biti veća nego što se očekuje.

Zato je korisno nakon zaključavanja automobila sačekati nekoliko trenutaka i proveriti da li su se sva svetla ugasila.

Kako produžiti vek akumulatora?

Da bi akumulator trajao što duže, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika:

proverite napon akumulatora pre zime,

kontrolišite ispravnost alternatora,

izbegavajte duge periode stajanja automobila bez vožnje,

ugasite svetla i elektronske uređaje pre napuštanja vozila,

proverite da li su vrata i prtljažnik potpuno zatvoreni.

Posebno je važno proveriti alternator, jer ako ne puni akumulator pravilno, čak ni nov uređaj neće dugo trajati.

Ako automobil sve teže pali, problemi se ponavljaju ili primećujete da električni sistemi rade slabije nego ranije, najbolje je reagovati na vreme. Pravovremena dijagnostika i zamena akumulatora mogu sprečiti kvar u najnezgodnijem trenutku i dodatne troškove.