Tokom letnjih vrućina mnogi vozači u automobilu drže flašicu vode kako bi se osvežili tokom vožnje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ostavljanje prozirne plastične flaše na sedištu ili instrument-tabli dok je vozilo parkirano na suncu može predstavljati neočekivan rizik.

Osim što visoke temperature mogu uticati na kvalitet vode i plastike, postoji još jedna manje poznata opasnost – u određenim uslovima flaša može fokusirati sunčeve zrake i stvoriti dovoljno toplote da ošteti unutrašnjost automobila.

Kako flaša vode može da izazove požar?

Vatrogasci i stručnjaci za bezbednost godinama upozoravaju na takozvani efekat lupe.

Kada je prozirna plastična flaša napunjena bistrom vodom izložena direktnom suncu, njena zakrivljena površina može delovati poput konveksnog sočiva. Sunčevi zraci tada se prelamaju i fokusiraju u jednu malu tačku.

Ako je ta tačka usmerena ka zapaljivom materijalu, poput tkanine sedišta ili pojedinih delova enterijera, može doći do njihovog zagrevanja. U pojedinim testovima zabeleženo je da fokusirani zrak može razviti temperaturu dovoljnu da izazove tinjanje materijala, a u retkim slučajevima i požar.

Iako ovakvi incidenti nisu česti, stručnjaci savetuju da se rizik ne zanemaruje, posebno tokom ekstremno toplih letnjih dana.

Visoke temperature utiču i na kvalitet vode

Pored potencijalnog rizika od požara, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje plastičnih flaša visokim temperaturama nije preporučljivo.

Na velikim vrućinama može doći do ubrzanog oslobađanja sitnih čestica plastike u vodu, odnosno mikroplastike. Takođe, određene vrste plastike mogu ispuštati hemijska jedinjenja ako nisu namenjene za višekratno izlaganje visokim temperaturama.

Važno je napomenuti da se danas mnoge flaše za jednokratnu upotrebu proizvode bez bisfenola A (BPA), ali to ne znači da su predviđene za dugotrajno stajanje u pregrejanom automobilu.

Kako izbeći rizik?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih mera:

ne ostavljajte prozirnu flašu vode na sedištu ili instrument-tabli izloženoj suncu;

flašu držite u zatvorenoj pregradi ili je ponesite sa sobom kada napuštate vozilo;

za letnje mesece razmislite o korišćenju termo-boce ili višekratne boce namenjene visokim temperaturama.

Ove jednostavne navike mogu pomoći da smanjite rizik od oštećenja automobila, ali i da izbegnete konzumiranje vode koja je satima stajala u pregrejanom vozilu.