Problem DNP-a, kako je rekao, je taj što ne slušaju Satlera i ne idu na instrukcije kod njega.

“A guverner Crne Gore, predsednik svih predsednika, sunce koje nikad ne zalazi i mjesec koji večito bdi nad nama, njegova ekselencija Johan Satler, nakon otpriznavanja tzv. države Kosovo u Skupštini opštine Pljevlja okupio je parlamentarnu većinu i zapretio im da im on neće više biti partner ako se desi još jedno otpriznavanje. Nažalost, izgleda da su se svi obavezali da više neće biti otpriznavanja i položili zakletvu Satleru pod Ribnicom. Nažalost, svi izuzev Demokratske narodne partije. I da sad kojim slučajem ovo čuje serdar Janko Vukotić, Marko Miljanov, kralj Nikola, kako jedan biroktrata iz EU naređuje čitavoj Crnoj Gori šta sme, a što ne sme da radi, verovatno bi se prevrnuli u grobu ili bi ustali iz groba i došli pred sve nas, da nas pitaju “Ko ste vi? Čiji ste vi? Za koga smo mi prolivali krv i za koga smo se mi borili svih onih decenija? Za Satlera ili za vas?” “, poručio je Knežević.

Upitao je da li je serdar Janko Vukotić krvario na Mojkovcu boreći se protiv Austrijanaca i Nemaca, da bi sada, kako je naveo, jedan Austrijanac Crnoj Gori objašnjavao da ne smemo da otpriznamo Kosovo.

“I da bi objašnjavao da je kralj Nikola bio u zabludi kad je napisao pesmu: “Onamo, ‘namo… da viđu Prizren!/Ta to je moje — doma ću doć’!/Starina mila tamo me zove/tu moram jednom oružan poć’ “, zaključio je on.