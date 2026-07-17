Nakon godina provedenih na pogrešnoj strani zakona, Dženifer Gomez danas svoje iskustvo koristi kako bi upozorila ljude na greške koje mogu povećati rizik od krađe ili napada.

Bivša provalnica, koja je zbog više krivičnih dela provela deset godina u zatvoru, na društvenim mrežama redovno objavljuje savete o bezbednosti. Kako tvrdi, upravo zato što poznaje metode kojima se služe kriminalci, želi da pomogne drugima da ih lakše prepoznaju i izbegnu.

Otključavajte samo vozačeva vrata

Jedan od njenih najvažnijih saveta odnosi se na podešavanje centralnog zaključavanja automobila.

Ako vaše vozilo podržava opciju da se prvim pritiskom na daljinski upravljač otključaju samo vozačeva vrata, preporučuje da je uključite.

Prema njenim rečima, na taj način smanjuje se mogućnost da neko neprimetno otvori druga vrata automobila dok ulazite u vozilo ili odlažete stvari.

Ne zadržavajte se pored automobila

Gomez savetuje i da ne provodite više vremena nego što je potrebno pored automobila, posebno ako pakujete kese ili druge predmete na zadnje sedište.

Umesto toga, preporučuje da prtljag, kada god je moguće, odmah odložite u gepek kako biste što kraće bili okrenuti leđima okolini.

Pažnja je najbolja zaštita

Kako ističe, osobe koje planiraju krađu često biraju ljude koji deluju nepažljivo, gledaju u telefon ili su opterećeni velikim brojem stvari.

Zbog toga savetuje da tokom prilaska automobilu obratite pažnju na okolinu, izbegavate korišćenje telefona i odmah po ulasku zaključate vrata vozila.

Njeni saveti izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici naveli su da već koriste opciju otključavanja samo vozačevih vrata i smatraju da je to jednostavna navika koja može doprineti većoj bezbednosti.

Iako nijedna mera ne može u potpunosti sprečiti krađu ili napad, stručnjaci se slažu da kombinacija opreza, dobre procene situacije i osnovnih bezbednosnih navika može značajno smanjiti rizik.