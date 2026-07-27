„Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz Reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko četiri miliona evra u okviru evropskog Plana rasta za Zapadni Balkan.

Šta stoji u Uredbi Vlade

Vlada Crne Gore je 23. jula 2026. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o viznom režimu, prema čijim odredbama će državljanima zemalja koje su predstavljale neusklađenost između viznog režima Crne Gore i Evropske unije – Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske – od 1. novembra 2026. godine biti neophodna viza za ulazak u Crnu Goru“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, iako usklađivanje viznog režima podrazumeva da će državljanima pojedinih zemalja za ulazak u Crnu Goru ubuduće biti potrebna viza, Ministarstvo spoljnih poslova je intenzivno i sistematski preduzimalo aktivnosti koje će ublažiti moguće negativne efekte ovih promena, istovremeno preduzimajući mere kako bi postupak dobijanja crnogorske vize bio što jednostavniji i dostupniji.



„Najvažnija novina za građane zemalja kojima je potrebna crnogorska viza jeste da zahtev više ne moraju da podnose isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Zahvaljujući saradnji sa kompanijom VFS Global, vodećim svetskim partnerom za pružanje viznih usluga, zahtevi za izdavanje crnogorske vize već sada mogu da se podnesu u VFSaplikacionim centrima u Indiji, Bangladešu, Kirgistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rusiji.



U narednom periodu biće otvoreni i centri u Pakistanu, Kini, Jermeniji, Kazahstanu, Filipinima, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Belorusiji, Nepalu i Uzbekistanu, dok je planirano dalje širenje mreže i na Jordan, Kuvajt, Tajland i Indoneziju“, navodi se u saopštenju.

Objavljeno šta je krajnji cilj

Na ovaj način, ističu u Ministarstvu, strani državljani će moći da podnesu zahtev za crnogorsku vizu u najbližem VFS aplikacionom centru, bez potrebe da putuju do ambasada ili konzulata Crne Gore, što će značajno pojednostaviti proceduru i učiniti je bržom i pristupačnijom.



„Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova realizuje jedan od najznačajnijih projekata u oblasti upravljanja viznom politikom – uspostavljanje novog, modernog Viznog informacionog sistema, koji će biti u potpunosti kompatibilan sa informacionim sistemima Evropske unije i usklađen sa šengenskim bezbednosnim standardima“, navodi se u saopštenju.



Istaknuto je da je krajnji cilj ovog projekta uvođenje sistema elektronskih viza (e-Visa), koji će omogućiti da se zahtevi za vizu podnose elektronskim putem, uz bržu obradu zahteva i efikasniju uslugu za strane državljane.

„Usklađivanjem vizne politike sa Evropskom unijom Crna Gora ispunjava jednu od važnih obaveza na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok istovremeno modernizuje vizni sistem i olakšava pristup našoj zemlji građanima brojnih emitivnih tržišta. Na taj način jačaju se bezbednost, digitalizacija javne uprave i konkurentnost Crne Gore kao turističke i investicione destinacije“, navodi se u saopštenju.