Tokom letnjih vrućina mnogi vozači žele da automobil bude besprekorno čist, pa često odlaze u samouslužne bezdodirne perionice. Međutim, stručnjaci za auto-detajling upozoravaju da visoke temperature u kombinaciji sa hemijskim sredstvima za pranje mogu ozbiljno da oštete lak ako se naprave određene greške.

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju kako biste izbegli nepotrebna oštećenja i dodatne troškove.

1. Ne perite automobil dok je limarija vrela

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje automobila koji je dugo stajao na suncu i čija je limarija veoma zagrejana.

Kada se na vrelu površinu nanesu hladna voda ili aktivna pena, dolazi do nagle promene temperature, odnosno takozvanog toplotnog šoka. Osim toga, sredstva za pranje se veoma brzo suše, pa umesto da uklone prljavštinu mogu ostaviti tvrdokorne mrlje koje se često uklanjaju tek poliranjem.

Savet: Pre pranja proverite da li je hauba vruća na dodir. Ako jeste, parkirajte automobil u hladovinu i sačekajte da se limarija ohladi.

2. Izbegavajte pranje na direktnom suncu

Hemijska sredstva koja se koriste u bezdodirnim perionicama imaju jače dejstvo kako bi uklonila prljavštinu bez četki.

Kada se nanesu na automobil izložen direktnom suncu, mogu reagovati brže nego što je predviđeno, što povećava rizik od matiranja laka, oštećenja plastičnih lajsni i ubrzanog propadanja gumenih zaptivki.

Savet: Automobil perite rano ujutru ili predveče, kada sunce nije jako, ili koristite perionice sa natkrivenim boksevima.

3. Ne dozvolite da se kapljice osuše na suncu

Nakon pranja mnogi odmah nastavljaju vožnju, računajući da će se automobil osušiti sam.

Međutim, kapljice vode koje ostanu na karoseriji mogu ostaviti tragove kamenca, naročito ako je voda tvrda. Na jakom suncu takve fleke kasnije mogu biti veoma teško uklonjive.

Savet: Posle pranja obrišite automobil čistom mikrofiber krpom i uklonite vodu iz pregiba, oko retrovizora i drugih skrivenih delova, najbolje dok je vozilo u hladovini.

Kako sačuvati lak tokom leta?

Pravilno vreme i način pranja mogu produžiti vek trajanja laka i sačuvati izgled automobila. Izbegavanje pranja na vreloj limariji, direktnom suncu i pažljivo sušenje nakon pranja jednostavni su koraci koji mogu sprečiti nastanak fleka i drugih oštećenja.