Tokom vrelih letnjih dana klima u automobilu postaje gotovo neophodna, ali mnogi vozači se pitaju da li ona može da bude skriveni izvor virusa, bakterija i neprijatnih mirisa.

Jedna zabrinuta čitateljka švajcarskog portala „Blick“ potražila je odgovor od stručnjaka nakon što je čula tvrdnje da klima uređaji u automobilima mogu biti „leglo virusa“.

Odgovor je dao Erich Schwizer, viši stručnjak za testiranje i tehnologiju iz Touring Club Suisse (TCS), jednog od najvećih auto-moto klubova u Švajcarskoj.

Da li je klima u automobilu rasadnik virusa?

Prema rečima stručnjaka, redovno održavan klima uređaj ne predstavlja razlog za zabrinutost.

Ako se automobil servisira u skladu sa preporukama proizvođača, sistem za hlađenje može bez problema da se koristi tokom cele godine. Problem se najčešće javlja tek kada klima počne da proizvodi neprijatan miris, što može ukazivati na potrebu za čišćenjem sistema.

Posebnu pažnju treba obratiti na zamenu kabinskog, odnosno polen filtera, kao i na povremeni servis klima uređaja. Uobičajena preporuka je da se klima proveri i očisti otprilike na dve do tri godine, dok vozači koji često prolaze prašnjavim putevima mogu imati potrebu za češćom zamenom filtera.

Redovno korišćenje klime može biti korisno

Stručnjak je objasnio da povremeno korišćenje klima uređaja zapravo može imati pozitivne efekte.

Redovan rad sistema pomaže podmazivanju njegovih delova i održavanju zaptivki, čime se smanjuje njihovo isušivanje. Osim toga, klima može pomoći u smanjenju vlage u kabini, zbog čega je korisna čak i tokom hladnijih meseci kada se često javlja magljenje stakala.

Zbog toga nema potrebe izbegavati korišćenje klima uređaja iz straha od bakterija – mnogo je važnije pravilno održavanje.

Jednostavan trik protiv neprijatnih mirisa

Jedan od korisnih saveta stručnjaka odnosi se na vlagu koja može ostati u sistemu nakon rada klime.

Pre završetka vožnje preporučuje se da nekoliko minuta ranije isključite hlađenje, ali ostavite uključen ventilator. Na taj način vazduh može da prosuši unutrašnje delove sistema i smanji mogućnost stvaranja neprijatnih mirisa.

Takođe se savetuje da se klima povremeno uključi i tokom toplijih dana u drugim godišnjim dobima, makar na desetak minuta mesečno. To pomaže da sistem ostane u funkciji i spreman za intenzivno korišćenje tokom leta.

Pravilno održavanje je najvažnije

Klima uređaj u automobilu sam po sebi nije opasan kada se pravilno koristi i održava. Redovna zamena filtera, povremeni servis i obraćanje pažnje na neobične mirise dovoljni su da vožnja tokom vrelih dana bude prijatna i bezbedna.