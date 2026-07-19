Reč je o pregledu starih Street View snimaka.

Gugl godinama prikuplja panoramske fotografije u okviru opcije Street View, pa je tokom vremena stvorio ogromnu arhivu koja prikazuje kako su ulice, zgrade i čitava naselja izgledali pre nekoliko godina.

Kako da pronađete stare snimke

Na računaru otvorite Gugl mape i unesite adresu koju želite da pregledate. Kada se lokacija prikaže, u donjem desnom uglu ekrana pronađite žutu figuricu poznatu kao Pegman i prevucite je na plavo označenu ulicu kako biste otvorili Street View.

Kada se nađete u prikazu ulice, obratite pažnju na gornji levi ugao ekrana. Pored adrese nalazi se ikonica sata i opcija "Prikaži više datuma" (See more dates). Klikom na nju otvoriće se vremenska linija sa fotografijama nastalim tokom prethodnih godina, u zavisnosti od toga koliko je često Google vozilo prolazilo tom lokacijom.

Na taj način možete da uporedite kako je određeno mesto izgledalo ranije i pratite promene koje su se dogodile tokom godina.

Kako funkcioniše na telefonu

Ista mogućnost dostupna je i u mobilnoj aplikaciji Gugl mapa.

Dok ste u Street View režimu, dovoljno je da dodirnete ekran kako bi se pojavio meni sa opcijama. Izaberite "Prikaži više datuma", nakon čega ćete moći da pregledate arhivirane snimke i jednostavnim prevlačenjem kroz godine „otputujete“ u prošlost.

Osim što pomažu u navigaciji, Gugl mape kriju i zanimljivu funkciju koja omogućava da vidite kako su ulice, naselja i poznate lokacije izgledali pre više godina, zbog čega je mnogi korisnici s razlogom nazivaju pravom digitalnom vremenskom mašinom, piše tomsguide.