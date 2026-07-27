Kada su Ešli i Lenon Dejvis 2019. godine kupili kuću u Pensilvaniji, bili su uvereni da će u njoj ostati dugi niz godina.

Pre nego što su potpisali ugovor, čak su prethodnim vlasnicima napisali pismo u kojem su obećali da planiraju dugoročno da žive u toj kući. „Pomalo sam se osećala krivom“, kaže Ešli. „Ali život se menja.“

Tri godine kasnije, 2022. godine, Ešli, Lenon i njihov tada trogodišnji sin Ejs doneli su veliku životnu odluku – prodali su svoju, kako je Ešli opisuje, „ogromnu kuću“ i preselili se u kamper u kojem stalno žive.

Veliki zaokret

Ta odluka došla je nakon nekoliko godina iscrpljenosti i osećaja sagorevanja.

Lenon, koji radi u Nacionalnoj gardi, pokušavao je da uskladi posao sa zahtevnim renoviranjem porodične kuće tokom pandemije koronavirusa.

„Shvatili smo da zapravo ne živimo“, priznaje Ešli. „Na internetu sam gledala ljude koji žive u kamperima i pomislila: 'Baš je zanimljivo. Da li bismo i mi mogli tako?'“

Porodica je odlučila da napravi veliki zaokret i danas svoje avanture deli sa više od milion pratilaca na Instagramu, TikToku, Fejsbuku i Jutjubu.

Sve su prodali kako bi kupili kamper

Prvi korak bio je da prodaju gotovo sve svoje stvari, uglavnom preko Facebook Marketplace-a. Ešli je garderobu koja je nekada zauzimala čitavu jednu sobu svela na mali ormar u kamperu.

Novcem od prodatih stvari, kao i zaradom od prodaje kuće, kupili su kamper bez zaduživanja i krenuli na put.

Za četiri godine obišli su više od 30 američkih saveznih država, a cilj im je da jednog dana posete svih 50.

Stalno su na točkovima

Rutu uglavnom planiraju oko nekoliko glavnih destinacija.

Na primer, žele da Noć veštica provedu u Salemu u Masačusetsu, pa će jesen provesti obilazeći celu Novu Englesku. Istovremeno moraju da se prilagode Lenonovim obavezama na poslu, zbog kojih jednom mesečno avionom odlazi u Pensilvaniju. Takođe vode računa i o troškovima života, pa ističu da im je Kalifornija bila jedna od najskupljih destinacija.

Iako je njihov kamper oko petnaest puta manji od kuće u kojoj su nekada živeli, dovoljno je veliki da pronalaženje mesta za parkiranje često predstavlja izazov. Zato vreme provode na kampovima, u parkovima za kampere i luksuznim RV odmaralištima koja nude grejane bazene, zabavni program, barove i igrališta za decu.

Rade na daljinu, a sin se školuje kod kuće

Dok putuju, Ešli radi na daljinu, a Lenon je zadužen za školovanje njihovog sina kod kuće. Kako ističu, Ejs nije teško podneo promenu jer još nije bio krenuo u školu kada su napustili kuću.

Lenon kaže da u životu svog sina ima mnogo uloga.

„Ja sam tata, prijatelj, motivator, učitelj, životni trener i osoba koja postavlja granice“, kaže on i priznaje da se te uloge ponekad prepliću.

I posle četiri godine života na točkovima, porodica ne razmišlja o povratku starom načinu života. Često upoznaju druge porodice koje planiraju da putuju godinu dana, ali za njih kraj ove avanture još nije ni na vidiku.

Planiraju da dugo žive u kamperu

„Ne žurimo“, kaže Ešli. „Ne osećamo da moramo da obiđemo svih 50 država u određenom roku.

Kada žurite, ne možete zaista da uživate u svakom mestu niti da ga upoznate onako kako zaslužuje.“

Na kraju dodaje:

„Planiramo da ovako živimo još dugo.“, prenosi People.