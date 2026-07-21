Ovaj trend izazvao je brojne rasprave među vozačima i stručnjacima, jer se postavlja pitanje da li su ovakva ulja najbolji izbor za dugoročnu zaštitu motora.

Glavni razlog zbog kojeg proizvođači prelaze na ređa ulja jeste smanjenje potrošnje goriva i emisije štetnih gasova. Ulja manje viskoznosti stvaraju manji otpor unutar motora, pa pokretni delovi rade uz manje trenja. Prema pojedinim procenama, to može doneti uštedu goriva od jedan do dva odsto, što je dovoljno da proizvođači lakše ispune sve strože ekološke standarde.

Ipak, nisu svi stručnjaci uvereni da ovakav pristup dugoročno donosi samo prednosti. Bivši automobilski inženjer, koji danas vodi specijalizovani YouTube kanal Broken Clutch Garage, smatra da tanji sloj ulja između metalnih delova može pružiti slabiju zaštitu u određenim uslovima rada.

On navodi da je tokom razvoja pojedinih motora primećeno kako prelazak na ulja niže viskoznosti može uticati na očekivani radni vek motora. Kao primer ističe razvoj jednog V6 motora, gde je, prema njegovim tvrdnjama, upravo promena specifikacije ulja bila povezana sa kraćom trajnošću agregata.

Prema njegovom mišljenju, dodatno opterećenje za motor predstavljaju i savremeni sistemi poput start-stop funkcije, pumpi za ulje promenljivog protoka i deaktivacije cilindara. Zbog toga smatra da bi tokom letnjih vrućina ulja poput 5W20 ili 5W30 mogla da obezbede bolju zaštitu od veoma retkih ulja.

Međutim, proizvođači automobila i kompanije koje proizvode maziva imaju drugačiji stav. Oni naglašavaju da je najsigurnije koristiti isključivo ulje koje je propisano u fabričkom uputstvu za konkretan model vozila.

Savremeni motori projektovani su upravo za određenu specifikaciju ulja, pa samostalna promena viskoznosti može uticati na podmazivanje, povećati potrošnju goriva, a kod novijih automobila čak dovesti i do problema sa ostvarivanjem fabričke garancije.

Zato stručnjaci savetuju da se prilikom izbora motornog ulja uvek poštuju preporuke proizvođača, jer je upravo ono ulje koje je propisano za određeni motor najbezbedniji izbor za njegov pouzdan rad i dug vek trajanja.