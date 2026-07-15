Reč je o elektronskim cigaretama (vejpovima), koje koriste litijum-jonske baterije.

Ako ostanu u parkiranom automobilu izloženom suncu, visoka temperatura može da izazove njihovo pregrevanje, a u ekstremnim slučajevima i požar ili eksploziju.

Automobili parkirani na suncu mogu se zagrejati mnogo više od spoljne temperature, pa stručnjaci upozoravaju da u njima ne treba ostavljati predmete osetljive na toplotu.Kod litijum-jonskih baterija na velikim vrućinama dolazi do brzog pregrevanja, oslobađanja zapaljivih gasova i, u pojedinim slučajevima, zapaljenja ili eksplozije.

Tako Londonska vatrogasna brigada navodi da je poslednjih godina zabeležen porast požara izazvanih oštećenim ili pregrejanim litijum-jonskim baterijama. Proizvođači elektronskih cigareta preporučuju da se uređaji čuvaju na hladnom i suvom mestu, dalje od direktnog sunčevog svetla, radijatora i drugih izvora toplote.

Ostavljanje vejpa u užarenom automobilu može znatno povećati rizik i od kvara baterije i od opasnih posledica, piše Express.