Nesreća se dogodila u nedelju oko 12.15 časova, dok su studenti Vojne akademije izlazili iz autobusa tokom zvanične posete gradu. Automobil u kojem se nalazio jedan muškarac iznenada je završio u moru kod pristaništa.

Čim su shvatili ozbiljnost situacije, pripadnici Vojne akademije reagovali su bez oklevanja. Nekoliko vojnika skočilo je u more, uspelo da stigne do vozila i izvuče vozača iz automobila. Muškarac, 41-godišnji stanovnik Trsta, potom je predat ekipi Hitne pomoći, koja mu je na licu mesta ukazala prvu pomoć.

Prevezen je u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti. U bolnicu je prebačen i jedan od vojnika koji se povredio tokom spasavanja vozača.

Na lice mesta izašli su i vatrogasci iz Trsta sa operativnom ekipom, auto-dizalicom i motornim čamcem sa specijalistima za spasavanje na vodi. Zatražena je i pomoć helikoptera Vazduhoplovne jedinice iz Venecije, u kojem su bila dva ronilačka spasioca.

Specijalisti za spasavanje na vodi pomoću sonara, kojim je opremljen njihov čamac, pregledali su morsko dno i locirali automobil na oko 20 metara od obale, na dubini od sedam metara.

Ronioci su se zatim spustili do vozila i utvrdili da se u njemu ne nalazi nijedna druga osoba. Nakon toga je kopnenim putem stigao ronilački tim Jedinice za podvodno i spasavanje na vodi iz Venecije. Oni su automobil pričvrstili za specijalne balone za podizanje i približili obali, gde je izvučen pomoću auto-dizalice.

Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Karabinjeri iz Trsta sprovode istragu kako bi rekonstruisali uzroke zbog kojih je automobil završio u moru, piše Rai.