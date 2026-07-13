Ulazak u automobil koji je satima bio parkiran na suncu jedno je od najneprijatnijih iskustava tokom leta. Usijana sedišta, vreo volan i zagušljiv vazduh često navode vozače da odmah uključe klima-uređaj na najjače podešavanje, očekujući da će se kabina brzo rashladiti.

Međutim, testovi pokazuju da to nije uvek i najefikasniji način. Određene metode mogu znatno brže da snize temperaturu u vozilu i pomognu klima-uređaju da efikasnije rashladi unutrašnjost.

Zašto se automobil toliko zagreva?

Glavni razlog je takozvani efekat staklene bašte. Sunčevi zraci prolaze kroz stakla automobila, ali se toplota zadržava u kabini, gde je upijaju komandna tabla, sedišta i ostale površine.

Zbog toga temperatura u vozilu može biti znatno viša od spoljne. Istraživanje Univerziteta Stanford pokazalo je da unutrašnjost automobila tokom sunčanih dana može biti u proseku i do osam stepeni toplija od spoljne temperature.

Već posle desetak minuta temperatura u kabini može premašiti 50 stepeni Celzijusa, dok zagrejane površine nastavljaju da isijavaju toplotu i nakon uključivanja klima-uređaja.

Koji način hlađenja daje najbolje rezultate?

Testiranja su pokazala da automobil nije naročito efikasno rashlađivati dok miruje sa uključenom klimom.

Mnogo bolje rezultate daje vožnja sa uključenim klima-uređajem, jer se vazduh u kabini tada brže menja.

Ipak, prema rezultatima testova, još efikasnije je odmah krenuti u vožnju sa uključenom klimom i zatvorenim prozorima. Na taj način hladan vazduh ostaje u vozilu, pa klima brže snižava temperaturu u unutrašnjosti.

Trik koji brzo izbacuje vreo vazduh

Jedna od metoda koja je privukla pažnju vozača poznata je kao „japanski metod“.

Pre ulaska u automobil potrebno je:

spustiti prozor na suvozačevoj strani,

nekoliko puta snažno otvoriti i zatvoriti vozačeva vrata.

Na taj način stvara se razlika u pritisku koja pomaže da deo nagomilanog vrelog vazduha izađe iz kabine, dok spolja ulazi svežiji vazduh.

Nakon toga dovoljno je uključiti klima-uređaj i krenuti u vožnju.

Kako sprečiti pregrevanje automobila?

Iako ovaj trik može pomoći, stručnjaci ističu da nije svemoguć, naročito kada su spoljne temperature izuzetno visoke.

Najbolji način da se kabina manje zagreje jeste kombinacija preventivnih mera:

parkirajte automobil u hladu kada god je moguće;

koristite zaštitu za vetrobransko staklo;

provetrite vozilo pre polaska;

uključite klima-uređaj čim krenete u vožnju.

Na taj način unutrašnjost će se rashladiti brže, a vožnja će biti prijatnija i bezbednija čak i tokom najvećih letnjih vrućina.