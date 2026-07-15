Nema goreg osećaja nego kada krenete na odmor ili duži put, a automobil vas ostavi nasred puta. Još je gore ako se to desi na autoputu, po velikoj vrućini ili daleko od najbližeg servisa.

Dobra vest je da se veliki broj kvarova može sprečiti ako pre polaska odvojite desetak minuta i proverite nekoliko osnovnih stvari.

Gume su prvi razlog zbog kog vozači ostaju na putu

Probušena ili ispumpana guma jedan je od najčešćih razloga zbog kojih ljudi zovu pomoć na putu.

Pre nego što krenete, proverite pritisak u svim gumama, ali i rezervnu. Pogledajte i šaru na pneumaticima – ako je previše istrošena, naročito po kiši, automobil mnogo lošije prijanja uz put.

Ako tokom vožnje pukne guma, nemojte paničiti. Usporite, uključite sva četiri migavca, bezbedno se zaustavite i, ako ne možete sami da zamenite točak, pozovite pomoć.

Akumulator često otkaže baš kada vam je najpotrebniji

Ako je akumulator već star ili pokazuje znake slabosti, velike su šanse da vas iznenadi baš na putovanju.

Pre polaska pogledajte da li na klemama ima korozije i obratite pažnju da ne ostavljate svetla ili druge potrošače uključene kada motor ne radi.

Ako se isprazni, automobil sklonite na bezbedno mesto. Ko zna da koristi kablove za startovanje može pokušati da upali vozilo uz pomoć drugog automobila, a u suprotnom pozovite pomoć na putu.

Motor ne sme da se pregreje

Letnje vrućine dodatno opterećuju motor, zato povremeno pogledajte pokazivač temperature.

Ako primetite da kazaljka odlazi u crveno ili iz motora izlazi para, odmah se bezbedno zaustavite i ugasite motor.

Veoma je važno da nikada ne otvarate čep hladnjaka dok je motor vruć, jer vrela tečnost i para mogu izazvati ozbiljne opekotine.

Proverite ulje i rashladnu tečnost

Nizak nivo motornog ulja može da izazove ozbiljan kvar motora.

Najlakše ćete ga proveriti dok je motor hladan, izvadite merač, obrišite ga, vratite nazad i ponovo izvucite kako biste videli da li je nivo između oznaka minimum i maksimum.

Ne zaboravite da proverite ni rashladnu tečnost, jer upravo ona sprečava pregrevanje motora tokom dugih letnjih vožnji.

Nemojte čekati da se upali rezerva

Možda zvuči neverovatno, ali veliki broj vozača svake godine ostane na putu jednostavno zato što ostane bez goriva.

Ako putujete na nepoznatu destinaciju, unapred pogledajte gde se nalaze benzinske pumpe i nemojte čekati da se rezervoar skoro isprazni.

Šta uraditi ako vam se auto pokvari na autoputu?

Najvažnije je da ostanete pribrani.

Ako možete, sklonite vozilo u zaustavnu traku ili na prvo bezbedno mesto, uključite sva četiri migavca i obucite reflektujući prsluk.

Ako izlazite iz automobila, učinite to sa suvozačke strane i udaljite se od kolovoza. Ukoliko nije bezbedno da napustite vozilo, ostanite unutra vezani i pozovite pomoć.

Ovo bi uvek trebalo da imate u gepeku

Na put nikada ne krećite bez osnovne opreme. Dobro je da u automobilu imate:

reflektujući prsluk,

baterijsku lampu,

flašu vode,

osnovni alat,

rezervnu odeću ili ćebe.

Nekoliko minuta koje ćete potrošiti na proveru automobila pre puta mogu da vam uštede sate čekanja pored puta i pokvaren odmor. Ponekad je upravo jedna sitnica dovoljna da spreči veliki problem.