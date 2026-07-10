Rast cena novih i polovnih automobila poslednjih godina naveo je mnoge vozače da pokušaju da postojeće vozilo zadrže što duže. Redovni servisi, pažljivija vožnja i pravovremeno održavanje postali su ključni načini da se odloži velika investicija.

Ipak, kada se pojavi ozbiljan kvar koji zahteva nekoliko hiljada evra, mnogi se suočavaju sa teškom odlukom – da li uložiti novac u popravku ili je vreme za zamenu automobila?

Automobilski stručnjaci ističu da ne postoji univerzalni odgovor. Prava odluka zavisi od starosti vozila, njegovog trenutnog stanja, troškova popravke i toga koliko vam je automobil i dalje pouzdan.

Kada popravka više nije isplativa?

Jedno od najpoznatijih pravila među vozačima jeste takozvano pravilo od 50 odsto.

Prema njemu, ako popravka košta približno polovinu tržišne vrednosti automobila ili više, trebalo bi ozbiljno razmotriti da li je ulaganje opravdano.

Na primer, ako automobil vredi oko 8.000 evra, a popravka motora ili menjača iznosi oko 4.000 evra, možda je racionalnije razmisliti o drugom vozilu.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ovo nije strogo pravilo. Ako je automobil dobro održavan, nema drugih velikih problema i nakon popravke može pouzdano da služi još godinama, ulaganje može biti dobra odluka.

Da li je kvar samo izuzetak ili početak većih problema?

Jedan veliki kvar ne mora automatski da znači da je automobil za otpis.

Ako se, na primer, prvi put pojavi problem sa menjačem, kvačilom ili kompresorom klima-uređaja, kvalitetna popravka može produžiti životni vek vozila za nekoliko godina.

Međutim, drugačija je situacija kada se kvarovi stalno ponavljaju.

Ako ste u kratkom periodu već menjali vešanje, turbinu, elektronske komponente ili druge skupe delove, a sada vas čeka nova velika investicija, moguće je da će se troškovi nastaviti povećavati.

U tom slučaju kupovina drugog automobila često može biti finansijski razumnije rešenje.

Kilometraža nije jedini pokazatelj

Mnogi vozači smatraju da je broj pređenih kilometara glavni pokazatelj kada treba promeniti automobil, ali stručnjaci upozoravaju da to nije uvek tačno.

Neka vozila bez većih problema prelaze i više od 300.000 kilometara, dok se kod drugih ozbiljni kvarovi mogu pojaviti mnogo ranije.

Mnogo važnije pitanje je – da li i dalje verujete svom automobilu?

Ako bez brige krećete na duža putovanja i sigurni ste da će vas vozilo odvesti do odredišta, možda još nema razloga za promenu.

Ali ako svaki put kada krenete na put razmišljate šta bi moglo da se pokvari, često posećujete servis i stalno izdvajate novac za popravke, to može biti znak da je vreme za drugo vozilo.

Ne dozvolite da emocije donesu odluku

Mnogi vozači imaju posebnu vezu sa svojim automobilom. Neki ga voze godinama, vezuju ga za važne trenutke ili ga smatraju pouzdanim partnerom na putovanjima.

Ipak, emocije ne bi trebalo da budu jedini razlog zbog kojeg zadržavate vozilo koje postaje preskupo i nepouzdano.

Najbolje je napraviti realnu računicu:

koliko automobil trenutno vredi;

koliko će koštati naredne popravke;

koliko još godina očekujete da ga vozite;

da li vam i dalje pruža sigurnost i udobnost.

Ako je vozilo pouzdano i jedna veća popravka može rešiti problem na duži period, ulaganje može imati smisla. Ali ako se kvarovi nižu, troškovi rastu, a poverenje u automobil nestaje, možda je vreme za promenu.