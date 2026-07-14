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Otkrivena najveća zabluda vozača: Evo gde ste najbezbedniji u slučaju sudara
Mnogi vozači veruju da je sedište iza vozača najsigurnije mesto u automobilu tokom saobraćajne nesreće.
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