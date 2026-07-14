Međutim, statistika i brojna istraživanja pokazuju da je stvarnost nešto drugačija. Prema analizama teških saobraćajnih udesa, najveću zaštitu u većini slučajeva pruža srednje sedište na zadnjoj klupi, ali samo ako ispunjava određene bezbednosne standarde.

Podaci pokazuju da putnici na zadnjim sedištima imaju oko 29 odsto veće šanse da prežive ozbiljne sudare u odnosu na one koji sede napred. Kada se posmatra isključivo zadnja klupa, osoba koja sedi u sredini ima dodatnu prednost, jer je udaljenija od bočnih strana vozila i bolje zaštićena od bočnih udara, koji često izazivaju najteže povrede.

Prednost ovog mesta posebno dolazi do izražaja i kod prevrtanja automobila, jer srednji putnik trpi manje sile koje nastaju prilikom rotacije vozila. Takođe, pošto se nalazi dalje od prednjeg dela automobila, manje je izložen deformaciji kabine tokom snažnih čeonih sudara.

Ipak, ovo pravilo ne važi za svaki automobil. Kod starijih modela, ali i pojedinih novih vozila koja nemaju kompletnu bezbednosnu opremu, srednje sedište može predstavljati ozbiljan rizik. Ukoliko nema sigurnosni pojas sa tri tačke vezivanja ili odgovarajući naslon za glavu, zaštita putnika značajno se smanjuje, naročito pri udarima otpozadi kada postoji velika opasnost od teških povreda vrata i kičme.

Kada je reč o deci, stručnjaci preporučuju da se dečije sedište postavi na zadnju klupu. Idealno mesto je sredina, ali samo ukoliko automobil poseduje Isofix priključke i odgovarajuću bezbednosnu opremu. U većini vozila Isofix se ipak nalazi na bočnim zadnjim sedištima, zbog čega se ona najčešće koriste za prevoz najmlađih putnika.

Bez obzira na to gde sedite, pravilna upotreba sigurnosnog pojasa ostaje najvažniji faktor zaštite. Pojas treba da bude dobro zategnut uz telo, naslon sedišta ne sme biti previše oboren, a naslon za glavu mora biti podešen u visini potiljka. Stručnjaci upozoravaju i da su navike poput držanja nogu na kontrolnoj tabli ili čitanja knjige tokom vožnje izuzetno opasne, jer u slučaju aktiviranja vazdušnog jastuka mogu dovesti do veoma teških povreda.

Ako vaš automobil ima srednje zadnje sedište opremljeno sigurnosnim pojasom sa tri tačke i pravilno postavljenim naslonom za glavu, upravo to mesto pruža najveće šanse za bezbedan ishod u slučaju saobraćajne nesreće.